Casi medio siglo luchando por el barrio de Las Fuentes

Este mes de noviembre, la Asociación Vecinal de Las Fuentes de Zaragoza está de celebración. La entidad, fundada en 1973 como Asociación de Cabezas de Familia, puede presumir de llevar nada más y nada menos que 45 años luchando por los intereses de los vecinos del barrio. Casi medio siglo de asociacionismo “intenso” que comenzó en los últimos años de la dictadura de Franco y que ha sabido adaptarse a las necesidades y las reivindicaciones de la ciudadanía actual. “Ahora nos llamamos Asociación Vecinal, que no de vecinos, para hacer gala del lenguaje inclusivo”, explica Nieves Boj, presidenta de la entidad. Y es que desde sus inicios, el movimiento feminista ha tenido un gran peso dentro de la asociación. “De hecho, las mujeres del colectivo vecinal de Las Fuentes fuimos las pioneras en reunirnos los martes en contra de la violencia machista, ya en la década de los 90”, asegura Boj.

En un principio, tal y como cuenta la presidenta, el carácter de la asociación era muy reivindicativo tanto a nivel político, debido al régimen franquista, como a nivel de infraestructuras, “porque no había de nada”. Los primeros vecinos se encontraron con un barrio en el que el agua no llegaba a todas las casas y en el que las calzadas estaban sin asfaltar. “Queríamos escuelas, centros de salud, servicios… Y a lo largo de los años se han ido consiguiendo gracias a la Asociación y al movimiento de los vecinos y vecinas del barrio”, apunta Boj.

Una vez conseguidos esos recursos, las reivindicaciones de la agrupación se centran ahora en su renovación. “Los centros de salud funcionan bien, pero pedimos un centro de especialidades en el barrio para que haya más profesionales”, explica la presidenta, que señala que la mejora de las zonas verdes es otra de las actuaciones pendientes. “En el entorno del parque de Torre Ramona hay prevista una revitalización, pero no se pone en marcha”, lamenta. No obstante, el edificio que da nombre al parque es el principal caballo de batalla del barrio. “No queremos que Torre Ramona se derribe. Queremos que se rehabilite, y como el solar fue donado para fines educativos, pedimos que se convierta en un espacio con aulas de naturaleza y ecología”, sentencia Boj. El edificio, que a lo largo de su historia ha sido utilizado como convento, manicomio o reformatorio, “es todo un símbolo y una seña de identidad para el barrio”.