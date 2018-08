El Supremo confirma la condena al hombre que acuchilló a una mujer en una terraza de Zaragoza

La defensa recurrió el fallo alegando la indebida aplicación de varios artículos del Código Penal y por un supuesto incumplimiento de las garantías procesales, pero los magistrados ni siquiera han entrado en el fondo de la cuestión. Y no lo han hecho porque, como recuerdan en su resolución, en este caso no cabía recurso de casación ante el Supremo, sino ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los hechos que llevaron a este hombre al banquillo se produjeron sobre las seis y media de la tarde del 29 de julio de 2016 en la terraza del bar Xing Xing, en la calle de Rebolería. Como explicó la víctima (22 años) durante el juicio, el día anterior ya había tenido un encontronazo con el encausado (39 años) en el mismo establecimiento. Porque este la intentó besar cuando entraba al baño y ella tuvo que quitárselo de encima dándole un empujón.

"Si no eres mía, no serás de nadie", le dijo el hombre con tono amenazante al tiempo que le escupía. Al día siguiente, la joven volvió a encontrarse al individuo en la terraza, pero no le hizo ningún caso y buscó una mesa retirada. Él se le acercó, pero ella le ignoró con palabras como "oigo voces en mi cabeza". El procesado sacó entonces un cuchillo puntiagudo de sierra que llevaba entre las ropas y, sin mediar palabra, se lo clavó a la mujer en el pecho.

Se levantó y empezó a sangrar

"Pensaba que era solo un puñetazo, pero enseguida empecé a sangrar. Mi hija se puso a gritar y él salió corriendo", contó la víctima durante la vista. Afortunadamente, la escena fue presenciada por un ciudadano rumano y otro marroquí, que sin pensárselo dos veces fueron detrás del agresor. Este les hizo frente, pero uno le dio con un palo en el brazo y el otro logró quitarle el cuchillo. Acto seguido, procedieron a inmovilizarlo y lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Según los forenses, la puñalada en el hemitórax afectó al pulmón y pudo llegar hasta la aorta. Afortunadamente, la joven fue operada de urgencia y logró salvar la vida.

A la hora de intentar justificar lo sucedido, el acusado se aferró a su problema de alcoholismo. Dijo que aquella tarde iba "colocado" y que apenas recordaba el momento en que había atacado con el cuchillo a la mujer. A este respecto, los forenses reconocieron en el juicio que el agresor sufre epilepsia por su excesivo consumo de alcohol y pastillas. Sin embargo, negaron que esto pudiera provocar los lapsus de memoria que el acusado dijo tener. Además, los testigos que lo vieron la tarde que apuñaló a la joven declararon que había cerveza pero no lo vieron borracho.

La Fiscalía pidió una pena de nueve años de cárcel, pero la Audiencia Provincial fijo finalmente la pena en seis. El acusado ya arrastraba varias condenas por otros delitos, entre ellos uno de lesiones en el que fue condenado a 4 años de prisión.