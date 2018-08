Septiembre llega con numerosos desvíos de autobús

Los usuarios de las líneas 23, 36 y 42 se vieron este lunes sorprendidos al ver suprimidas las paradas de la plaza de Europa con motivo de las obras de asfaltado. Estos, no obstante, no son las únicas alteraciones en la red de Avanza, porque las intervenciones de distinta naturaleza por toda la ciudad hacen temer que septiembre se convierta en un mes complicado para la movilidad en la ciudad. A la operación asfalto –que irá saltando de barrio en barrio– se suma el corte de Don Jaime I, que se prolongará durante dos meses y conlleva el desvío de siete líneas de bus (cuatro diurnas y tres búhos), además del turístico. Igualmente, hasta el fin de semana hay pequeños cortes también con las fiestas de San José y en la web de la concesionaria del transporte público se advierte de "posibles retenciones en la avenida de Cataluña, a la altura del puente del Gállego", donde se están cambiando unas tuberías redundantes que –para colmo de males– reventaron la semana pasada dejando sin agua a buena parte de la margen izquierda. No será hasta el 10 de septiembre, con el comienzo del curso escolar para infantil y primaria, cuando más se complique el tráfico porque para entonces habrán concluido también los recortes veraniegos del servicio y saldrán cien buses más a las calles.