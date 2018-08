La madre del niño desaparecido en Zaragoza admite que "ha sido listo" al buscar refugio

“Al ver que pasaban las horas y no sabíamos nada de Alejandro, empezamos a temernos lo peor. Ves tantas cosas por la televisión...”, explicaba la mujer. Según a esta, a última hora del miércoles tuvo una fuerte discusión con el pequeño. “No se había portado bien y tuve que regañarle. Cuando quise darme cuenta, se había marchado de casa”, relataba.

Antes de abandonar la vivienda familiar, en la calle Predicadores, el menor escribió una nota en la que decía que se iba a casa de su tía, en Las Fuentes. “Preocupada, llamé a ver si había llegado, pero allí no sabían nada de él. Así que enseguida comenzamos a buscarlo. Familiares, vecinos y compañeros del trabajo estuvimos intentando encontrarlo hasta la medianoche. Y como para entonces seguíamos sin localizarlo, llamamos a la Policía”, indicaba la madre.

Según explicaba la mujer, “en un minuto se presentaron allí un montón de patrullas”. De hecho, esta solo tiene palabras de agradecimiento tanto hacia los agentes como a las numerosas personas que enseguida acudieron a ayudarles. Preguntada sobre cómo pasó la noche el niño, Massiel Paz reconocía que había sido listo y había encontrado un lugar seguro donde dormir.

“Cuando le he preguntado qué le había pasado, Alejandro me ha contado que se había desorientado. Y es normal, porque lleva pocos meses en Zaragoza. Hasta febrero vivíamos en Barbastro, pero tuvimos que venirnos aquí por motivos de trabajo”, explicaba la madre. El niño le ha dicho que, al ver que no conseguía encontrar la casa de su tía, decidió refugiarse en un portal para pasar la noche. “Por lo menos, para su corta edad, ha sido listo”, reconocía la mujer. Aunque pasó bastantes horas acurrucado en el patio del edificio, ningún vecino se percató de su presencia. Sobre todo, porque en cuanto amaneció y se despertó, se puso en pie y comenzó a deambular de nuevo por las calles.