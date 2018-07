UGT denuncia la existencia de "mafias" que cobran a los trabajadores del campo y temporeros por poder ir a trabajar

El sueldo que acaban cobrando los temporeros y trabajadores del campo resulta una nimiedad, tras las restricciones y los pagos efectuados a estos intermediarios, que suelen ser compatriotas de los propios trabajadores. La Guardia Civil y la Policía Nacional están trabajando para acabar con estas mafias que son las "nuevas traficantes de esclavos del siglo XXI". Así lo ha afirmado Arcéiz en la presentación a nivel nacional de la campaña informativa "Respetamos el convenio" dirigida a trabajadores del campo, que ha tenido lugar en la sede de UGT Aragón y en la que también ha estado presente el secretario federal de Sector Agrario y del Manipulado Hortofrutícola, Emilio Terrón.

Terrón ha hecho hincapié en el aumento de los incumplimientos por parte de algunos empresarios de los convenios en temas salariales y en la no declaración de todas las jornadas reales realizadas. Por ello, pretende que esta campaña informativa - presentada en forma de cómic y en diferentes idiomas para facilitar su comprensión - ponga fin al abuso y regule las condiciones laborales de los trabajadores del campo y los temporeros.

Además, ha propuesto unos cambios en la legislación con el objeto de "cerrar la puerta al fraude". En primer lugar, la modificación de la ley de altas y bajas, proponiendo que el empresario deberá dar de baja al trabajador el tercer día si este no ha realizado ninguna jornada hasta entonces, lo que conllevaría que para la siguiente alta el empresario ya tiene que declarar la jornada desde el primer día. Apuesta también por el cruce de datos que permita conocer la relación entre la cantidad de productos recolectados y las jornadas trabajadas, debido a que en ocasiones se reflejan grandes exportaciones de producto pero no grandes números de jornadas trabajadas. Terrón alega esta discordancia en los datos al conocimiento de los empresarios de que "en el campo no hay mucho control". Desde UGT han propuesto al Gobierno el desarrollo completo de la Ley de integración de los trabajadores del campo al Régimen General de la Seguridad Social en el tema de la prestación.