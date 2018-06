Las Fuentes se estrena como escenario de La Noche de las Tiendas Creativas

Las principales vías comerciales de Las Fuentes (Compromiso de Caspe, Doctor Iranzo o Salvador Minguijón) tendrán este viernes 22 de junio las persianas de sus locales levantadas más allá del horario de apertura habitual. El barrio se estrena como sede de La Noche de las Tiendas Creativas , una iniciativa de Made in Zaragoza que nació en el Casco Histórico y que ha ampliado horizontes.

Desde las 20.00, 19 comercios se llenarán de actividades, talleres, conciertos, sorpresas y descuentos, a los que se sumarán seis artesanos que carecen de sede en Las Fuentes pero llevarán hasta allí sus productos para el disfrute de los asistentes. Además, pasear por los establecimientos tendrá premio. En esta edición se pone en marcha como novedad el ‘pasaporte’ de La Noche de las Tiendas Creativas, que consiste en “visitar al menos 10 tiendas, sellar el pasaporte en cada una y cuando esté completo, depositarlo en una de las urnas de Made in Zaragoza habilitadas en los comercios”, explica Milagros Arrebola, técnica municipal de Zaragoza Activa y coordinadora de la red Made in Zaragoza.

Entre los participantes se sorteará un cheque regalo de 50 euros para invertir en los establecimientos creativos participantes en la jornada, aunque “la idea ya no es fomentar tanto la compra, que también es importante, sino que la ciudadanía descubra el potencial del pequeño comercio desde un punto de vista diferente”, precisa Arrebola. La coordinadora avanza que los visitantes se encontrarán con un perfil de establecimientos “muy interesante debido a su diversidad”.

En la jornada van a participar desde salones de belleza hasta una peletería o una tapicería, que abrirán sus talleres “para que todos veamos en directo cómo se trabajan estos oficios que se van perdiendo y son totalmente artesanos”, indica la técnica municipal. Tampoco faltarán tiendas de moda o una escuela de música y otra de escultura, una variedad para Arrebola “muy curiosa teniendo en cuenta que hablamos de un barrio relativamente tradicional”.

Made in Zaragoza se ha encontrado en Las Fuentes “mucha tienda cerrada, pero también mucha vida comercial en comparación con otros barrios como Delicias”. Los organizadores señalan que hay mucho comercio de proximidad y que “la movilización social que se da en estas calles es muy positiva”, en parte gracias a que el barrio cuenta con una asociación de comerciantes de reciente creación que está muy alineada con el colectivo vecinal.

Esto ha facilitado el trabajo a los promotores de La Noche de las Tiendas Creativas, que en ediciones anteriores se denominaba La Noche de los Tenderos Creativos, pero tal y como explica Arrebola “hemos decidido cambiar el nombre por un tema de lenguaje inclusivo y hacer así referencia a los lugares y no a las personas, porque además la realidad era que fundamentalmente teníamos tenderas, no tenderos”.

Cuando el proyecto echó a andar, Made in Zaragoza utilizó el distrito de Universidad como laboratorio de pruebas para ver si funcionaba más allá del Casco, donde nacieron Las Noches a raíz de que la zona presenta una idiosincrasia particular, ya que “hay una gran aglomeración de tiendas del perfil Made in Zaragoza”, cuenta Arrebola. En Universidad también convenció, lo que invitó a replicar el formato en otras zonas de Zaragoza.

El año pasado llevaron la iniciativa a Delicias, un barrio más consolidado y tradicional y vinculado al sector comercial desde sus orígenes, cuya calle Delicias llegó a tener mucho peso dentro del sector, incluso a nivel de ciudad. También pensaron en Las Fuentes, un barrio con características similares, por eso este 2018 han querido retomar la idea y hacerla realidad. “Desde la oficina que lleva el programa de apoyo al comercio local se hizo un estudio sobre la situación del pequeño comercio, y Delicias y Las Fuentes salieron entre los barrios peor parados en cuanto a cómo había afectado la crisis al comercio local”, recuerda la coordinadora de Made in Zaragoza, algo que también les animo a poner en marcha esta edición.

De Las Fuentes, Arrebola destaca la movilización del barrio: “Hay establecimientos que encajan con nuestra filosofía por el producto o el servicio que trabajan, y tienen muchas ganas de hacer cosas, la implicación ha sido genial desde el primer momento”. Los comercios de la zona también están participando en otros proyectos de dinamización como la iniciativa de Zaragoza Dinámica ‘Locales vivos’. Comenzó en enero de 2018 en calle de Salvador Minguijón, donde las fachadas y escaparates de dos locales fueron decorados gracias a la colaboración de Asalto Proyectos Culturales para animar a alquilarlos y así dar vida a nuevos negocios.