Toboganes gigantes y platos exóticos en la nueva segunda planta de Grancasa

La espera ha sido larga pero la planta de ocio y restauración de Grancasa ya está lista para reabrir este viernes tras su gran lavado de cara. Aunque todavía se mantienen los veteranos residentes como la Cervecería D'Jorge, Burger King, Mcdonalds, Fran Beer o El Rincón lo hacen con una nueva imagen, más acorde con el nuevo espacio innovador y vanguardista. A su vez, han dejado hueco a los nuevos -pero no por ello menos conocidos- como Vips, Ginos, KFC, Muerde la Pasta (con un local de casi 1.500 metros) o The Strad Club, entre otros. Así hasta 21 restaurantes y 5 quioscos. Ya no queda espacio para albergar otras empresas.