El transporte, la falta de comercio y la seguridad, principales problemas de Valdefierro

El transporte urbano, la falta de comercio y la seguridad ciudadana son , por ese orden, los tres principales problemas del barrio de Valdefierro . Así se desprende de una encuesta realizada por A+M para HERALDO DE ARAGÓN en la que también se pone de manifiesto la preocupación de los vecinos por cuestiones de convivencia, el mal estado de los pavimentos (aceras y calzadas) y la suciedad en las calles.

La mayor parte de los encuestados (75,5% y 85,3% respectivamente) creen que el déficit en el transporte urbano y las tiendas disminuye o se mantiene igual que años atrás. Más alarmante es la opinión sobre la seguridad, pues el 51,8% de los preguntados defiende que la insuficiencia policial va en aumento y tan solo el 4,7% entiende que está disminuyendo.

“Próximamente nos vamos a reunir con el Ayuntamiento para reivindicar que la línea 57 de autobús pase por Valdefierro. De esta forma, la gente podrá enlazar con el tranvía para ir al centro de la ciudad”, explica Juliana Algaba, presidenta de la Asociación de Vecinos de Valdefierro, y recuerda que “a las 22.45 el barrio se queda sin conexión de bus y las personas que trabajan en centros comerciales tienen que buscarse la vida para ir a su casa”.

Respecto al comercio, Algaba señala que “las tiendas de alimentación y ropa que han abierto últimamente han tenido que cerrar porque no pueden competir con Alcampo”. Por ello, entiende que “los vecinos tienen que ser más comprensivos con la falta de variedad”.

Por último, Algaba alerta sobre los problemas de seguridad del entorno del los jardines del Buen Pastor. “Hace poco hicimos una manifestación para reclamar que se solucione la situación. Hay jóvenes encapuchados que se esconden y asustan a los ancianos, que no saben por dónde les van a salir. Nos consta que hay droga y no nos atrevemos a dejar a los niños sueltos por allí”, lamenta, antes de reconocer que “los vecinos tampoco saben muy bien cómo tiene que actuar la Policía con personas que no tienen otro sitio dónde recogerse”.

Promesas incumplidas

En referencia a las “mejoras, actividades o promesas incumplidas” que serían necesarias, los vecinos de Valdefierro destacan el cuidado de las zonas verdes (22,2%) e insisten en la escasez policial del distrito (15,4). Otras demandas vecinales hacen referencia a la creación de más zonas infantiles (8,1), piscina pública (7,1) e instalaciones deportivas (6,1).

Los puntos fuertes

La calidad de vida es la característica de Valdefierro mejor valorada: el 55,4% de los encuestados destaca la tranquilidad del barrio. La gente y las zonas verdes son otras particularidades bien vistas por unos vecinos que, en su mayoría (67,2%), seguirían viviendo allí aunque tuvieran la posibilidad de mudarse.

Y es que únicamente el 30,9% de los preguntados considera que Valdefierro es “peor” o “mucho peor” que el resto de los distritos que se reparten por Zaragoza. De ahí que el sentimiento de pertenencia sea “bastante intenso” o “muy intenso” entre alrededor del 60% de los residentes que, por lo general, son “activos” o “muy activos” en las iniciativas ciudadanas.

Aprobados y suspensos

Las zonas verdes (6,7), los equipamientos públicos (6,6) y los equipamientos comerciales (6) son los aspectos mejor puntuados por los vecinos. En el extremo opuesto, con suspensos, aparecen el servicio de limpieza (4,2) y la mencionada seguridad ciudadana, que es evaluada con un pobre 3,2 sobre 10.