Las podas que no dejan ver el bosque

El debate volvió en la última comisión de Servicios Públicos, donde el PP criticó que, pese a que se anunció incluso un futuro plan de poda dotado con 1,4 millones de euros, el nuevo pliego de la contrata de parques de la zona 1 destina aún menos dinero que el actualmente prorrogado a estas labores. El concejal popular Sebastián Contín explica que se acostumbra a distinguir en tres apartados: el arbolado viario, el de parques y las podas del servicio de avisos. El primero, por su volumen y número de ejemplares, es el más importante y si en 2014 se dotaron estos trabajos con 831.214 euros, la previsión en 2018 es de 801.237 euros.

"Los recursos que se prevén son inferiores a los del contrato anterior, que ya eran insuficientes", denuncia Contín, que advierte también de que la poda de avisos "hasta ahora era gratis porque era una mejora que ofrecía la concesionaria y en el nuevo pliego en licitación habrá que pagarla".

Evaluación de riesgos

El concejal responsable del área, Alberto Cubero, contesta que "ahora se van a introducir dos nuevos equipos de poda de avisos, además de un equipo técnico de valoración de riesgos que supervisará el arbolado". No obstante, reconoce que "hay que esperar a que se adjudique el contrato para especificar cuánto dinero se destina porque las ofertas incluirán –seguramente– más equipos de poda". Y es este "seguramente" el que preocupa a la oposición, que considera que "se deja al albur de las ofertas que hagan los licitadores" un asunto tan importante como el cuidado de los más 10.000 árboles de Zaragoza que presentan riesgo de caída de ramas o desplome. "La ampliación de la poda es algo optativo, basado en las harán los licitadores o que no harán", critica el PP, que señala además que "los análisis de riesgos no son poda efectiva".

El gobierno de ZEC sostiene que "la poda es una prioridad" y que con los nuevos pliegos "se duplica el material y los medios". Según Cubero, "es una lástima que no esté ya en funcionamiento por el recurso de la patronal en el Tribunal de Contratos". De hecho, el contrato venció el pasado 31 de diciembre y ahora está prorrogado con lo que el Ayuntamiento tiene que asumir reconocimientos de obligación, lo que provoca que "cada mes se paguen 200.000 euros más a FCC por los mismos servicios que antes", censuran los grupos de la oposición. Todos se muestran a favor de dotar de más medios a las podas tras la caída de numerosos chopos y plataneros el año pasado y, más aún, tras los recientes y luctuosos sucesos en otras ciudades de España.

Actualmente los ciclos de poda en la ciudad son cada ocho años y en la época estival las fuertes rachas de viento y la sequedad del terreno suele provocar el desplome de aquellos ejemplares, cuyo mantenimiento se ha limitado a actuar desde el suelo en las ramas bajas y no en podas de altura.