ZEC se abstiene en una moción que celebra la derrota de ETA

El grupo municipal de Zaragoza en Común ha decidido este viernes abstenerse en una moción del PP que pedía que el pleno manifestara “su satisfacción por la derrota de la banda criminal ETA” y pedía que se colocaran placas de reconocimiento a las víctimas en los lugares de Zaragoza en los que en su día se produjeron atentados de ETA o el Grapo. La moción ha salido adelante respaldada por los 21 votos que han sumado PP, PSOE, C’s y CHA, y con las 8 abstenciones de ZEC.

El concejal Alberto Cubero ha asegurado que “ZEC comparte la solidaridad con las víctimas, pero de todos los atentados”, refiriéndose explícitamente a los Gal y a la Triple A. El edil del gobierno de Santisteve ha asegurado que “la política antiterrorista de Rajoy sirve para cercenar la libertad de expresión” y ha denunciado que se use como instrumento contra el 15M, los tuiteros o los raperos. “Yo me identifico con la paz y la libertad, y el PP usa el terrorismo para cercenar las libertades básicas del país”. Así, ha justificado su abstención asegurando que condena el terrorismo "pero no juego con el dolor de nadie”.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, le ha acusado de “miserable” y de mostrar su “bajeza moral”, dado que ha hecho este discurso delante de algunas de las víctimas del terrorismo que han acudido como invitados al pleno municipal y le ha dicho que en este asunto “no se puede caer en medias tintas, o se está con los verdugos o se está con las víctimas”. "Esta es una moción de principios para que los demócratas hagamos una demostración de unidad y reafirmar los principios básicos frente a quienes han intentado sembrar el terror en nuestras calles para crear regímenes basados en ideologías totalitarias", ha dicho Azcón. Antes, Cubero había acusado también al PP de utilizar el terrorismo para sus espurios intereses políticos y personales tras leer el titular de una sentencia: "El PP utilizó el asesinato de Miguel Ángel Blanco para dar dinero a la Gürtel".