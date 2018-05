Agricultores de Ontinar piden acatar el fallo del derecho a tierras de canon de monte de Zuera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) reconoció, en septiembre del año pasado, a 13 agricultores de Ontinar del Salz el derecho a las tierras de canon de monte de propiedad municipal de Zuera. La sentencia instaba al Ayuntamiento a regularizar el padrón, en el que figuraban personas fallecidas o no empadronadas. Sin embargo, Miguel Moreno, presidente de la Asociación de Agricultores Profesionales del Medio Rural (Apromer), colectivo que interpuso la demanda, ha criticado que "se ha cambiado algún titular, pero se lo han adjudicado a otros que incumplen porque no son agricultores, no son hijos de agricultores o son mayores de 65 años".