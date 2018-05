"Dejar de fumar es muy agradecido, enseguida notas bastantes mejoras"

Hace unos meses Marta Sampol se asfixiaba cuando subía una pequeña cuesta o caminaba a paso rápido. El pasado fin de semana se metió entre pecho y espalda una caminata por la Ribagorza de siete horas y un desnivel de 600 metros. El milagro ha sido posible gracias a llevar seis meses y medio sin encender un cigarrillo después de ser una fumadora habitual desde los 14 o 15 años y de haber intentado dejarlo sin éxito sin ningún tipo de ayuda ni sustitutivo.

Marta decidió llamar al teléfono de la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón (APTA) en un momento en se encontraba "realmente mal" de salud, con continuos dolores de cabeza y sin poder dormir debidamente, y tenía la autoestima "por los suelos". Cuando en la primera consulta se sometió a la cooximetría, que mide el nivel de monóxido de carbono y de oxigenación, se asustó. "Me salía de las tablas y la doctora me dijo que a mi cerebro no llegaba ni la tercera parte del oxígeno que debería. Me puse a llorar", recuerda.

Más duro que el tratamiento farmacológico que llevó los primeros días, fue cambiar algunos hábitos que siempre vinculaba con tener un cigarro entre los dedos. "Durante una temporada sustituí el café por las infusiones y estuve más de un mes sin probar el alcohol. En casa incluso me cambié de sitio para trabajar", cuenta.