Cuando los besos pasan de la pared al papel

A pesar de que el movimiento en seguida prendería en la mayoría de países latino americanos, su salto a Europa, y más en concreto a España, sería algo más tímido. Por eso, al regresar a su ciudad natal, la fascinación que le supuso este proyecto y la imposibilidad de despedirse de un amor verdadero fueron los ingredientes necesarios para que este artista comenzase a plasmar algunos de sus versos en los muros de Zaragoza.

Precisamente, ‘Muros de besos’ es un libro en que, de la mano del fotógrafo Jorge Sesé, y la editorial Mira editores, recoge algunos de los más de 150 versos que han formado parte –algunos todavía permanecen hoy en ciertos rincones- del mobiliario urbano de la capital aragonesa bajo el sello de ‘Acción poética’.

“En mis cuadernos son más de 1.500 versos, tan solo algunos han dado el salto a estas páginas urbanas que ofrecen las sugerentes fachadas de ciertas calles, aunque también hay algún que otro fotomontaje”, indica el autor. Ayudado por una plantilla realizada en cartón por la marca aragonesa ArtBoxes, durante todo este tiempo, el zaragozano elegía de vez en cuando la noche indicada para salir a la calle a dejar su firma, eso sí, siempre partiendo del respeto por el mobiliario urbano.

“Hay quienes decidieron borrar las frases e incluso algunos las critican, pero también hay gente que sonríe al leerlas por la calle, y eso ya lo merece todo. Incluso, una vez, unas vecinas me dieron las gracias”, añade López, quien asegura que un verso borrado no es más que una nueva oportunidad de plasmar un mensaje nuevo.

“Sordo beso sonoro”, “Beso despacio infinito”, “Un reino por un beso de Judas”, “Estás en mi beso ideal” o “Dios sabe a qué saben tus besos”… esta última, elegida como contraportada de la obra, puso en contacto al fotógrafo Jorge Sesé con el autor del libro, casi por casualidad. “Elegí la persiana de su local para escribir esta frase, y no solo no la borró sino que le hizo una foto y la mostró con orgullo en redes sociales, por ello me acerqué un día a conocerle y me dijo que teníamos que hacer algo”, recuerda López.

El objetivo de López no era otro que la poesía ocupase la calle, también en Zaragoza. “Lo que en otros lugares se considera arte aquí es vandalismo y se ha de gestionar de manera clandestina, y a pesar del tiempo, no he conseguido prender la mecha de este movimiento en la ciudad”, se lamenta el autor, que asegura que ha dejado la calle, aunque no del todo.

“Con mucho gusto, seguiré pintando mis poemas allá dónde me los soliciten, esta misma semana, a raíz de la presentación del libro, nos han pedido uno del instituto María Moliner de Zaragoza”, afirma.

Poesía a pie de calle

Además del formato, todos estos versos guardan otra relación, y es que tienen el beso como base fundamental de la obra. “Un beso es la comunicación más íntima del ser humano, para mí, incluso por encima del sexo. Es algo efímero, como un soplo de aire porque inmediatamente desaparece. Como estos versos, no están ahí para siempre, se pueden quitar”, añade.

Otro de los objetivos principales del proyecto era, sin duda, que la ciudad se hiciera poesía, y que se le sumaran otros núcleos urbanos bajo el mismo sello: “quien sabe, igual no ha terminado. Ojalá alguien retome el tema”.