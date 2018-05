Bocatas a cambio de conversación

Algunos perdieron su trabajo durante la crisis, otros cayeron en el mundo de las drogas y también los hay sin apoyo familiar. Ahora viven en la calle y aunque cientos de personas pasan por delante de ellos, en ocasiones se sienten invisibles. Sentados frente a ellos, hay estudiantes universitarios dispuestos a regalar su tiempo –y también su dinero– para ayudar a estas personas.

Un café, un bocadillo, una buena conversación o simplemente un rato de compañía. Cerca de un centenar de jóvenes forman la asociación Bokatas, que visita dos veces a la semana a personas sin hogar que se encuentran en las calles de Zaragoza. Cada martes y jueves, divididos en siete grupos, peinan las aceras, los cajeros y otros lugares recónditos para conversar con ellos. Un trueque en el que todos salen ganado. Aunque Bokatas existe a nivel nacional desde 1996, este proyecto no llegó a Zaragoza hasta hace solo dos años, en octubre de 2015. Un grupo de estudiantes de Trabajo Social decidieron extender la idea a la capital aragonesa tras hacer un trabajo sobre exclusión social. "Empezaron siendo casi 10 personas, ahora tenemos 90 voluntarios y 25 en lista de espera", indica Alberto Martínez, coordinador general de la asociación en Zaragoza.

El paseo de la Independencia, el Casco Viejo, la Gran vía, Fernando el Católico, el parque Bruil, Delicias, Tenerías, La Almozara y Las Fuentes forman las siete rutas que en la actualidad recorren los jóvenes andando, en bicicleta e incluso con coches. No obstante, esperan abrir nuevas vías ya que son conscientes de que en estos momentos no cubren el 100% de Zaragoza. Según Martínez, antes de comenzar con un nuevo itinerario tienen que estar seguros de que hay una necesidad en la zona y personas "que no se van a ir en un tiempo corto". Para ello es indispensable hacer antes "rutas de exploración". "La número 7, que va por las Tenerías, La Almozara y Las Fuentes es nueva. Hemos tenido que coger a siete voluntarios para ella", comenta el coordinador.