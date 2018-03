Dimite la mesa de los Presupuestos Participativos del Rabal por "ninguneo"

La Mesa de los Presupuestos Participativos del barrio zaragozano del Rabal ha dimitido en bloque por lo que consideran un "ninguneo" por parte de la consejera de Participación Ciudadana, Elena Giner, y por "la discrecionalidad" con la que aplica los criterios técnicos en las propuestas del vecindario.

El concejal de Presidencia y Participación Ciudadana del PSOE, Roberto Fernández, ha dado cuenta de esta decisión a la Comisión, después de que la oposición haya hecho referencia a las "múltiples dudas y problemas que se están generando en torno a este proceso en los distritos y en los barrios rurales", informan fuentes del grupo socialista en una nota de prensa.

Fernández considera que esta decisión debe servir para "bajar la euforia" a la consejera porque, según han transmitido los dimisionarios, desde el Gobierno municipal no se están respetando los criterios técnicos que impuso para este proceso al no atender "las singularidades del distrito, el segundo más poblado y el más participativo y porque no tiene en cuenta las demandas del barrio".