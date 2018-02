El dispositivo de seguridad privada de la estación llega hasta el Supremo

Casi cuatro años lleva en los tribunales el dispositivo de seguridad privada de la estación de autobuses de Zaragoza. Un periplo judicial que la semana pasada llegó hasta el Tribunal Supremo.

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resolvió que la instalación debía estar vigilada por dos guardias privados entre las 6.00 y las 0.00 y por uno de madrugada, y no por un solo vigilante las 24 horas como defendía la estación. La Sala de lo Contencioso Administrativo zanjó así un conflicto que se inició entre la subdelegación del Gobierno de Zaragoza y la concesionaria de la estación en marzo de 2014, fecha en la que un inspector de la Jefatura Superior de Policía elaboró un informe en el que hacía constar que "el número idóneo de vigilantes" era de tres durante toda la jornada. La empresa alegó contra esta decisión y los responsables policiales rebajaron sus pretensiones hasta los dos vigilantes en las horas de más tráfico de viajeros (de 6.00 a 0.00) y de tan solo uno de madrugada. La compañía volvió a oponerse a este dispositivo, esta vez en los tribunales, pero no encontró la razón porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 falló a favor de la subdelegación en mayo de 2016. La parte demandante volvió a recurrir, esta vez ante el TSJA, que es el órgano que resolvió en enero dando la razón, de nuevo, a la subdelegación.

Obligados a recurrir

La empresa ha vuelto a mostrar su disconformidad con la decisión judicial, esta vez ante el Supremo. La empresa presentó hace unos días un recurso de casación que aún está pendiente de ser admitido. "No nos ha quedado otra que seguir recurriendo porque no podemos hacer frente a los costes que nos supondría los vigilantes que dice el informe policial", explica Íñigo Laín, director de la estación. Según indica, la concesionaria tendría que destinar unos 100.000 euros al año para cubrir estas exigencias. "Hemos estudiado y presentado a la Delegación al menos 10 propuestas técnicas para llegar al mejor acuerdo para todos, pero no han sido tenidas en cuenta", lamenta Laín.