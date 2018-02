Interpeñas estudia pedir una indemnización por su exclusión del Parquin Norte en el Pilar de 2013

Interpeñas tiene previsto solicitar una indemnización por el perjuicio económico que le causó la concesión del Parquin Norte de la Expo a Tanricamente SL en 2013. Tras la nueva sentencia que ratifica la nulidad de la adjudicación, el presidente de los peñistas, Braulio Cantera, explica que están esperando a que la decisión judicial sea firme para analizar con sus abogados cómo formular la reclamación económica. El fallo no contempla ninguna indemnización a los peñistas y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza están analizando si les corresponde, según indican fuentes municipales. Pero Cantera lo tiene claro: "En aquel momento nos hicieron un daño tremendo y nadie quiere asumir las responsabilidades". De ahí que se planteen ahora interponer un nuevo "recurso contencioso-administrativo".

Desde el Consistorio no se han puesto en contacto con ellos hasta ahora. Entre los perjuicios económicos directos destaca "la reducción del aforo, que pasó de casi 35.000 personas a 12.000". Además, la federación tuvo que negociar con otras empresas y asumir costes añadidos que se elevan a una cuantía que, por ahora, no quiere desvelar. Cantera sí recalca que personalmente está "muy contento" porque el juez ratifica que se hizo una injusticia "muy grande" como ellos denunciaron en su día. Aunque han pasado ya cinco años, no están dispuestos a tirar la toalla: "Lo único que he hecho es seguir los trámites legales. Nosotros lo habíamos hecho bien". Por eso barajan acudir nuevamente a los juzgados.

El último fallo judicial, que se dio a conocer el 19 de enero, vuelve a ser favorable para la Federación Interpeñas al ratificar que era el único licitador que reunía los requisitos de la convocatoria para la adjudicación del Parquin Norte de la Expo en las fiestas del Pilar de 2013.

