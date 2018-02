PP, PSOE y C's piden que se acabe con la "alegalidad" del Luis Buñuel

En defensa del texto, el concejal de Ciudadanos Alberto Casañal se ha referido a una iniciativa similar presentada por la formación naranja en 2016 y ha pedido que se convoque un proceso participativo para decidir sobre el uso de este edificio de propiedad municipal.

"Algún problema hay cuando hay muchas asociaciones que no están satisfechas por cómo se ha gestionado ese centro ni quién lo gestiona", por lo que ha defendido que puedan sumar y opinar todas las asociaciones ya que, además, a la "izquierda" tanto "se le llena la boca" con los procesos participativos.

En definitiva, ha afirmado que pretende "revivir el Luis Buñuel" y que todas las asociaciones del barrio puedan decidir qué se hace en él y cómo se gestiona.

La concejala popular Reyes Campillo ha subrayado que la gestión de este centro es un "claro ejemplo de sectarismo" a la hora de decidir quién entra y quién no.

Además, ha responsabilizado al alcalde, Pedro Santisteve, de la situación de "alegalidad" del Luis Buñuel, en el que "se están reapropiando de lo público" y le ha recordado que este edificio es un bien demanial de todos los zaragozanos y no de las personas que lo ocupan, "que pueden tener otro sitio, pero no este", por lo que no se puede ceder y "les está engañando".

En representación de ZeC, la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, ha aclarado que este centro ya está gestionado por una asamblea en la que cualquier persona puede participar, por lo que ya es un proceso participativo en sí.

No obstante, ha reconocido y lamentado que las administraciones funcionan de manera más lenta de lo que la sociedad exige y es en ello en lo que ha justificado el retraso, ya que se deben buscar puntos de encuentro entre lo que es legal y lo que sucede en la calle y que no se "encorsete" en las formas tradicionales de participación que se están quedando "obsoletas".

Del mismo modo, ha rechazado el proceso participativo que plantea Ciudadanos porque implicaría obviar todo el trabajo realizado en el centro durante años.

Desde el PSOE, Roberto Fernández ha dicho que "ya va siendo hora" de que se regularice, ya sea con otro proceso de participación o con un convenio para que se puedan seguir desarrollando en el centro las mismas actividades.

Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha alabado al Luis Buñuel por ser un "referente" en intervención comunitaria y ha defendido que la Administración favorezca iniciativas de este tipo, por lo que "no puede ser que se haya avanzado prácticamente nada" para la cesión del edificio, algo que el alcalde tiene "en su mano".