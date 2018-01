“Todo en el Corredor Verde, salvo el hormigón, se ha robado o destrozado”

“El panorama es desolador de diario”, dice Ricardo Berenguer, representante de la Asociación de Vecinos San Lamberto de Miralbueno, cuando acude a la salida del CEIP Julio Verne. El colegio tiene 600 alumnos y el parque situado en las inmediaciones presenta una situación de abandono que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por el Ampa del centro y otros vecinos del barrio. El pasado viernes 26, la papelera estaba a rebosar de basura y en el césped había un hoyo cavado con una veintena de latas de cerveza en su interior.

“Que haya 20 latas de cerveza no es ni de un día ni de dos, y si hay papeleras es porque los vecinos las solicitamos, ya que cuando se construyó la zona ni pensaron en ponerlas”, lamenta Berenguer. Las familias que acuden al parque ya han asumido que la suciedad de la merienda “o la tenemos que guardar hasta tirarla en casa o la tenemos que llevar a otras papeleras alejadas, porque aquí no cabe”. Esta queja no es nueva, por eso en el barrio demandan que se mejore la limpieza y se establezca un servicio regular de recogida de basuras en el Corredor Verde, una arteria en la que los vecinos se han percatado de que no cuenta con las mismas prestaciones de higiene que otras calles de Miralbueno.