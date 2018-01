Urbanismo plantea endurecer las multas para reducir las molestias en el Rollo

Estas acciones irían desde la situación administrativa de los locales hasta endurecer las sanciones. Según apuntó ayer el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, se va a tratar de limitar la concesión de ‘declaración responsable’ en zonas saturadas como estas. Este trámite permite a los propietarios reabrir los bares con facilidad a pesar de que se decreten los cierres. "La reiteración de declaraciones responsables para el mismo objeto es un fraude de ley", admitió Muñoz.

Además, el Consistorio quiere que las consecuencias que los incumplimientos de la normativa causan en la vía pública sea considerado un agravante. Eso ayudaría a que las sanciones fueran más elevadas y que acabaran más rápido en suspensión o prohibición de la actividad. También se mantendrá la presencia policial en la zona para evitar los botellones a las puertas de los bares y se favorecerá la implantación de nuevas actividades que no tengan horario nocturno, como pastelerías con degustación o comercios.

El portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, que preguntó por este asunto en la comisión de Urbanismo, pidió al Consistorio que "use todo lo que permite la ley" para evitar las molestias a los vecinos y "que el Rollo no vuelva a ser lo que fue en los 90", aunque también dijo que "no hay que criminalizar a todo el sector" porque hay propietarios que sí cumplen las normas.