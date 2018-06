Denuncian la "peligrosidad" de varias calles deterioradas en La Puebla de Alfindén

"Se da la circunstancia de que esta vía es muy transitada porque comprende un trayecto muy usado para acceder a la zona escolar, donde se concentra un gran parte de la población en un corto periodo de tiempo", recalca Rueda, quien reclama al Ayuntamiento de la localidad el acondicionamiento "urgente" de la misma, en el tramo comprendido entre la calle Doctor Gonzálvez y la calle Fray Francisco de Sobrecasas.

La citada vía, incluida en el Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén aprobó en 2005, se ha ido deteriorando paulatinamente, y los vecinos de la zona califican su estado de "lamentable, muy descuidado y, sobre todo, excesivamente peligroso para las personas que vivimos y las que transitamos por ella".

Por su parte, el concejal Carlos Rueda advierte, además, de que al mal estado de la calzada se añade otra circunstancia que podría aumentar la siniestralidad en la zona: "la alta velocidad -pese a estar limitada a 50km/h- con la que circulan muchos vehículos en esas horas de entrada y salida de los centros escolares, por la premura de tiempo", denuncia.

Se trata, además, de una vía de doble sentido que, según señala el concejal, en algunos tramos se hace casi imposible que dos coches puedan pasar simultáneamente por el mismo sitio, puesto que el mal estado del asfalto ha hecho que desaparezca parte del mismo, sin haber sido sido repuesto en ningún momento. "No digamos ya si se cruzan un vehículo ligero con un tractor (habitual por ser una vía utilizada por vehículos pesados) o dos vehículos pesados. Dudamos mucho que la anchura de la vía sea la mínimamente exigida para la posibilidad de circular en dos sentidos", critica.

Esta situación ha sido denunciada tanto por los vecinos de la zona, a título particular, como por diferentes agrupaciones y partidos políticos que reclaman al consistorio el adecentamiento de la calle Cortes de Aragón, en la que paradójicamente -según indican las mismas fuentes- se han hecho actuaciones de otra índole, como una limpieza de la zona de tierra para que pudieran aparcar los coches y no entorpecieran la circulación.

"Desde luego no entendemos que desde el Ayuntamiento no se tenga la iniciativa de su arreglo y responda cada vez que se le exige que el terreno no es propiedad del ayuntamiento. ¿Acaso se está permitiendo el uso como vía pública de un terreno privado? ¿Cómo se llegó a construir esa vía e incluirla dentro de la relación de calles si no estaba en terreno público? Si es una calle privada ¿por qué pasan los servicios de limpieza por ella? Y si ocurriera algún siniestro o cualquier accidente en esta calle por el mal cuidado del asfalto, ¿de quién es responsabilidad?", se pregunta Rueda, quien reclama encarecidamente al Ayuntamiento que resuelva cualquier situación legal que impida ejecutar el acondicionamiento de esta calle, su asfaltado y la ampliación de la zona existente para que se pueda garantizar con seguridad el paso de los vehículos en ambas direcciones, además del estacionamiento de los vehículos de los vecinos que necesitan aparcamiento.

"Esta petición la extendemos a toda la zona que rodea el barranco de las casas, donde hay vecinos que tienen que acceder todavía a sus viviendas por zona de tierra, con los consiguientes perjuicios e incomodidades en los días de lluvia y viento", concluye Rueda.

Por su parte, el equipo de Gobierno del consistorio asegura que se están valorando actualmente las posibilidades que hay de que el Ayuntamiento asuma esa obra. "Hemos pedido los informes jurídicos necesarios para ver si sería posible de acuerdo a la normativa urbanística y también se está realizando un estudio geotécnico de la zona para poder valorar, en el caso de que estuviera en nuestra mano, los costes que supondría hacer la obra, que por otra parte no está presupuestada, con lo que también sería necesario buscar la financiación correspondiente", señalan fuentes del el consistorio.

También precisan que el Ayuntamiento puede promover la obra "siempre y cuando repercuta los costes a los propietarios", algo que no creen que fuera a ser aprobado por el Pleno puesto que hay grupos políticos que reclaman la obra pero no están de acuerdo en pasar costes a los vecinos de la zona.