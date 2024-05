El miedo al desabastecimiento por sequía multiplica por 16 la demanda de sondeos de agua en Teruel

El temor a quedarse sin suministro de agua el próximo verano debido a la sequía que afecta a toda la provincia, salvo la Sierra de Albarracín, ha disparado las solicitudes de sondeos a la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para localizar reservas hídricas o para explotarlas. El Gabinete Geológico ha recibido 66 peticiones de perforaciones frente a las cuatro del año pasado, 16 veces más.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha admitido este viernes que la avalancha de solicitudes ha desbordado a la institución, que ha tenido que ampliar la partida destinada inicialmente a esta materia, de 300.000 euros, en un millón de euros más. Juste admite que, incluso con el incremento presupuestario, "no se podrán hacer todas las perforaciones solicitadas" y habrá que priorizar el destino de los recursos disponibles, que se complementarán con la cofinanciación de los ayuntamientos.

El presidente señala que se han seleccionado las 21 peticiones más urgentes –por responder al abastecimiento de agua de boca de localidades con dificultades– y su coste se eleva a 2,9 millones de euros, en torno a tres veces más del presupuesto disponible. Para más adelante quedan las demandas que responden a necesidades industriales o ganaderas.

Joaquín Juste indica que, además de las limitaciones presupuestarias, habrá problemas para ejecutar los sondeos debido a la falta de empresas especializadas en esta labor. En la provincia, solo hay una compañía dedicada a las perforaciones para localizar y extraer agua. El presidente de la DPT adelanta que las perforaciones se ejecutarán por la vía de "urgencia" para que puedan estar operativas el próximo verano.

Entre las localidades incluidas en la primera ronda de sondeos –ejecutados con los 300.000 euros disponibles inicialmente–, figuran Villel, La Iglesuela del Cid y Cantavieja. Juste señala que una de las comarcas con más apuros es el Maestrazgo, y los alcaldes "están muy preocupados, porque el problema irá a más".

La preocupación de los ayuntamientos está justificada porque, en 2024, los bomberos ya han tenido que suministrar agua por el agotamiento de las captaciones a cuatro localidades, de las cuales tres siguen necesitando de este servicio. La última en incorporarse a las rutas de los camiones cisterna de la DPT es Libros, que, desde el pasado martes, precisa de este operativo para abastecerse. Lo mismo les ocurre a La Iglesuela del Cid y a El Paúl, un barrio de Manzanera. Son en total 500 personas abastecidas con los tanques de bomberos. Solo Abejuela ha salido de la lista de la sequía gracias a las últimas lluvias.

Cortes de suministro

Libros está en la lista de espera de la DPT para hacer un sondeo en busca de agua, pero el alcalde, Raúl Arana, es consciente de que esta solución no llegará antes del próximo verano. Arana indica que, si el caudal del acuífero no mejora, la próxima semana el Ayuntamiento se "planteará restricciones" al consumo, como suspender el suministro por las noches. Agregó que la situación tiende a empeorar porque ahora en la localidad apenas residen 60 personas, pero en verano la cifra se puede multiplicar por cuatro. "Me da miedo agosto con la gente que llegará, será un mes duro", remacha.

El descenso de caudal del manantial de Nogueruelas, que abastece a Libros, obligó a cortar el suministro los pasados martes y miércoles. La empleada de un bar de la localidad, María del Carmen Bilbao, explica que, al quedarse sin agua, no pudo "ni fregar los vasos ni hacer café". Salió a llenar dos cubos en el "hilo" de caudal que salía de una fuente pública cercana para poder, al menos, lavar la vajilla, pero, finalmente, tuvo que cerrar en medio de las quejas de los clientes. "Si no hay agua, qué queréis que haga", les dijo impotente.

El diputado delegado del servicio de bomberos, Francisco Narro, reconoce que la demanda de agua se disparará el próximo verano y pondrá a prueba la capacidad de transporte de la DPT. "La previsión no es nada halagüeña. En verano las necesidades se multiplicarán. Y las dificultades aumentarán si, además, se registran incendios forestales que reclamen la intervención de los bomberos", advierte.

Narro, alcalde de Camarena de la Sierra, explica que la captación que abastece a esta localidad ha pasado de tener un caudal de nueve litros por segundo a solo cuatro debido la falta de lluvias. "La Fuente del Cabrito –un concurrido manantial del municipio– solo mana un hilillo. No la he visto así en los últimos 40 años", comenta.