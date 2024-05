Este es el origen de la Puesta del Pañuelico en Teruel que da comiendo a La Vaquilla

Colocar el Pañuelico rojo al Torico se ha convertido en todo un símbolo de Teruel durante las Fiestas del Ángel. De hecho, el esperado fin de semana de La Vaquilla no comienza hasta que no se da el pistoletazo de salida oficial, es decir, hasta que la peña encargada ese año no realiza la Puesta del Pañuelico. Un acto que termina con una explosión de música, color y fiesta en una plaza del Torico abarrotada. No obstante, esta tradición es relativamente reciente, ya que hace poco más de 40 años que se realiza.

En el año 1892 se produjo la primera Puesta del Pañuelico oficial, ya que antes se realizaba de manera espontánea. Tomás Palacios, de la peña Los Chachos, trepó respaldado por el Ayuntamiento hasta la icónica estatua del Torico y le anudó al cuello el pañuelo rojo

Actualmente, en Teruel hay un total de 21 peñas vaquilleras y cada año coloca una el Pañuelico siguiendo con la tradición iniciada en 1982. ‘Los Chachos’ volvieron a colocar el Pañuelicoal Torico en el año 2018, por lo que volverán a ver de cerca al símbolo de Teruel en 15 años.

Primera mujer en ponerle el Pañuelico al Torico

No fue 10 años después de este acto, en 1992, cuando Teruel vio subir a una mujer por primera vez por la columna de la fuente del Torico. Ana Gil fue la primera mujer en dar el pistoletazo de salida a La Vaquilla en 1992 con su peña 'El Chasco'. Fue el padre de Gil quien le cedió el honor cuando esta solo tenía 14 años y aprendió a trepar para el gran día por los chopos turolenses.

No obstante, ni Los Chachos ni 'El Chasco' fueron las primeras peñas de las Fiestas de Teruel. 'Los 13' está considerada por todos como la primera peña que dio un paso al frente en La Vaquilla turolense. En 1942 firmaron sus estatutos 13 perdonas y su presidente fue Don Miguel Gea, aunque, actualmente, esta peña ya no existe.

Leyenda de la Puesta del Pañuelico en Teruel

Cuenta la leyenda que este acto surgió como parte de una gamberrada durante los años 60. A lo largo de los años se repitió de forma espontánea hasta que en 1982 se realizó de manera oficial. Ahora, es el acto más multitudinario y de popularidad durante el fin de semana de La Vaquilla de las Fiestas del Ángel.