Los evacuados por el fuego en Lledó vuelven a casa: "La actuación de los bomberos ha sido increíble"

Las 23 personas desalojadas este martes en el municipio turolense de Lledó al desatarse un incendio que afectaba a bosques y parcelas de cultivo en las que se encontraban sus viviendas han podido regresar a sus casas la mañana de este miércoles.

Tras haber pasado la noche en las casas de sus familiares o de otros vecinos y aún nerviosas y afectadas por lo sucedido, se mostraban agradecidas a la labor de los bomberos y también a la de los voluntarios que han participado, así como a la organización del Ayuntamiento de Lledó.

"Los bomberos han venido de todas partes y su actuación ha sido increíble y rápida", expresaba una de las desalojadas.

La alcaldesa de Lledó, Teresa Crivillé, ha indicado que el origen del fuego podría haber sido un chispazo eléctrico en una finca habitada de Lledó, que, debido a las fuertes rachas de viento, se propagó rápidamente, llegando a prender unas pacas de paja que se encontraban a unos 500 metros de esa finca. El fuego saltó el río y se dirigió, por el viento, hacia el municipio Catalán de Horta de Sant Joan.

Para Crivillé, ha sido “crucial” para la extinción del incendio la balsa lateral de agua de boca construida en el pueblo y que todavía no ha llegado a usarse por estar pendiente la conexión a la red, para la que están pendientes de que concedan subvenciones.

El fuego ha quedado estabilizado esta madrugada. Heraldo

“Se han quemado 80 hectáreas, pero no sé lo que podría haberse quemado si no llega a ser por esta balsa, que tiene una capacidad de 11 millones de litros y en la que no cesaban de llenar agua los helicópteros de extinción”, manifiesta Teresa Crivillé, quien se muestra “profundamente agradecida a todos los medios que han intervenido, de Aragón y Cataluña, actuando como una comunidad sin fronteras”.

No llegó a las casas

El incendio ha quedado estabilizado esta madrugada tras calcinar 70 hectáreas de terreno forestal y agrícola en Lledó y otras diez en Horta de Sant Joan. Hubo que desalojar a varias familias de sus viviendas, aisladas en el campo, y que no se vieron afectadas, porque el fuego quedó “a las puertas”, gracias al amplio y rápido dispositivo de extinción, de Aragón y Cataluña, por tierra y aire.

Desde el Gobierno de Aragón prevén que esta superficie se mantenga y el perímetro del incendio ya no avance. En la zona siguen trabajando por parte de esta administración 3 autobombas, 3 cuadrillas terrestres, 1 helicóptero, 1 cuadrilla helitransportada, 4 Agentes para la Protección de la Naturaleza y un director de Extinción.