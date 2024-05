La demanda de ocio y formación de los mayores de Teruel, disparada: “Se acabó quedarse en casa”

El Hogar de Personas Mayores ‘Turia’ de Teruel, el único de la DGA en la ciudad, se está empleando a fondo para poder dar respuesta a la creciente demanda de ocio y formación que llega de sus usuarios. El hastío que generaron las restricciones por la covid y la popularización de las redes sociales, que facilitan la difusión de información, han disparado la participación de los jubilados en las actividades del centro, cuyas instalaciones están casi al completo.

Así lo explica el director del hogar, Jesús Herrero, quien destaca que en la práctica totalidad de las iniciativas programadas, muchas de ellas de pago, no solo se llenan las plazas, sino que hay lista de espera. El centro, de hecho, busca voluntarios para poder impartir algunos cursos gratuitos cuya demanda va en aumento, como manualidades, bolillos, cerámica, cocina, costura o guitarra.

Los cuatro viajes organizados este año a Benidorm, más uno a Peñíscola y otro a Italia, se han llenado –54 personas en cada expedición– y entre 15 y 20 mayores por cada excursión esperan que alguien renuncie a su plaza para entrar, algo que no ocurría antes de la pandemia. "Hay más ganas de viajar y de conocer las nuevas tecnologías; todos acabamos hartos del confinamiento y vimos la utilidad de las redes sociales", explica Herrero. Para el director del hogar, el aprendizaje "forzoso" del manejo de Internet que tuvieron que realizar los mayores en la covid permite que ahora la información sobre las actividades llegue a más gente, lo que también ha contribuido a aumentar la demanda.

Ha habido que duplicar el de Yoga

En los dos cursos programados para conocer las posibilidades de la mensajería por Watsapp se ha quedado gente fuera por falta de plaza, lo mismo que en el de Internet. El de Yoga ha habido que duplicarlo y aún así hay lista de espera. Se han llenado los de gimnasia y también los de coro y rondalla. Aunque las jornadas de promoción de la autonomía no están todavía al completo, el interés por asistir a ellas está creciendo.

También hay unas cuarenta personas en lista de espera para entrar al comedor, actualmente con sus 100 plazas ocupadas. Los usuarios de este servicio, como destaca Jesús Herrero, valoran la calidad y la variedad de la comida que se sirve.

"Se acabó quedarse en casa"

Una alumna del curso de edición de imágenes por ordenador, Pilar Punter, asegura que esta formación no se la pierde "por nada del mundo". "Es muy interesante y la profesora, por suerte, tiene mucha paciencia con nosotros; vengo a todas las clases y sigo practicando en casa para que no se me olvide", explica.

Miguela Aguilar acude a un curso para potenciar la memoria. "A veces, me cuesta encontrar la palabra que busco y por eso decidí apuntarme y me está yendo muy bien", señala. Al de Yoga acude Carmen Moya y también se muestra "encantada" con la actividad. "Me han enseñado a mover todo el cuerpo dentro de mis posibilidades y he ganado en flexibilidad; no falto a ninguna clase, se acabó lo de quedarse parada en casa", afirma.