Acude al centro de salud de Sarrión y sale detenido por tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado este martes a un hombre de 32 años a dos años de prisión por un delito de tráfico de drogas. No obstante, el acusado no entrará en la cárcel al menos por ahora, pues el tribunal ha acordado la suspensión de la pena a condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años y a que en este plazo de tiempo se someta a un tratamiento de desintoxicación, pues él mismo es consumidor de estupefacientes.

El procesado, José A. D., ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que ha solicitado para él dos años de cárcel frente a los tres años y seis meses que pedía inicialmente.

Los hechos ocurrieron en el centro de salud de Sarrión, a donde el acusado acudió para ser atendido por las lesiones que presentaba tras haber tenido una discusión con su pareja y sufrir una agresión doméstica.

Cuando los agentes de la Guardia Civil se presentaron en el ambulatorio para tratar de esclarecer lo ocurrido, pidieron a José A. D, que mostrara todas sus pertenencias y este puso sobre la mesa las 14 pastillas de éxtasis que llevaba. Este hecho motivó que fuera detenido por un presunto delito de tráfico de drogas, pues la cantidad era ligeramente superior a la que se supone que es para consumo propio.

En el pasillo de la Audiencia de Teruel aguardaban este martes los amigos de la peña de José A. D., que iban a alegar en favor de este que la droga aprehendida por la Guardia Civil iba a ser consumida de forma compartida por todos ellos. Sin embargo, no ha sido necesaria su declaración, al reconocer el acusado los hechos y alcanzar un acuerdo todas las partes.