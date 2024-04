Las lluvias en la Sierra de Albarracín disparan la cosecha de setas y aseguran los pastos del verano

Las intensas precipitaciones en forma de agua y nieve registradas en los últimos 15 días en la Sierra de Albarracín han transformado el paisaje de los pueblos de esta parte de la provincia turolense, donde las fuentes naturales han empezado a manar caudalosamente y los montes, saturados de humedad, se han llenado de riachuelos y cascadas.

En Griegos –uno de los cuatro municipios más altos de España al estar a 1.601 metros sobre el nivel del mar–, la borrasca Nelson, que aguó la Semana Santa en todo el país, completó uno de los trimestres más lluviosos de la localidad en los últimos años. Solo de enero a marzo, el pueblo recibió en torno a 400 litros de agua por metro cuadrado, la mitad de lo que suele caer a lo largo de todo un año, que oscila entre los 800 y los 900 litros por metro cuadrado.

"Entra dentro de la normalidad, pero no todos los años se dan estas precipitaciones", subraya Jaime Lahoz, que tiene varias estaciones climáticas de la red de aficionados Meteoclimátic en puntos de la Sierra de Albarracín donde no hay instalaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como ocurre en Griegos. Lahoz recuerda que en 2023 el municipio sufrió un final de invierno y una primavera muy secos, algo que no se ha repetido en 2024 por la llegada de una sucesión de frentes atlánticos. "Ahora, con el cambio climático y cada vez con más periodos de sequía, hay que valorar mucho estos episodios de lluvias", subraya.

Así está la Fuente de las Grajas de Griegos, que solo saca agua cuando hay lluvias abundantes. Ahora, hasta el entorno se ha encharcado. Heraldo

El alcalde de Griegos, Antonio Sancho, augura una buena temporada de setas de primavera, que se ha adelantado por las lluvias dejando ver las primeras colmenillas y rebozuelos, que otros años aparecían a mitad de abril. Resalta que las precipitaciones aseguran los pastos "para todo el verano", cuando los ganaderos trashumantes regresen de Andalucía con 1.500 cabezas de ovino y 200 de vacuno. "No siempre tenemos esta garantía y, últimamente, menos", dice el regidor.

Riachuelos desbordados

En Jabaloyas, según datos de Aemet, Nelson dejó casi 100 litros por metro cuadrado. "El bosque está espectacular, con los riachuelos desbordados por todos los caminos", explica el alcalde, Óscar Castillo, quien pone como ejemplo que en el paraje Las Pozas de las Balsillas el caudal del arroyo se ha multiplicado por diez, dando lugar a una llamativa cascada.

Fuente del paraje 'Aguas amargas' de Griegos, una zona que en días de frío llega a registrar temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Heraldo

Bronchales suma en los últimos días 74,6 litros por metro cuadrado, según Meteoclimátic. El alcalde, David Hernández, señala que las lluvias han rellenado todos los acuíferos y convertido "en ríos de verdad lo que antes eran simples regueros". Añade que se ha disparado la llegada de visitantes al coto micológico, con cientos de bonos ya vendidos, "mientras el año pasado apenas vinieron algunas decenas de personas".