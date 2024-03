Premios de 500 euros por comprar en los multiservicios de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel (DPT), fruto del proyecto Modernización y Digitalización de la Red comercial de los Multiservicios Rurales, lanza una campaña para promover el consumo en los multiservicios rurales de la provincia, sorteando entre las compras en estos establecimientos cuatro lotes de productos de la provincia por valor de 500 euros cada uno (2.000 euros en total).

Lotes contendrán productos agroalimentarios elaborados en la provincia, como un Jamón de Teruel, embutidos, quesos artesanos, Aceite del Bajo Aragón, vinos de la tierra, carnes, azafrán, productos elaborados con Trufa de Teruel, chocolates o mermeladas, entre otros, De este modo se sigue promocionando el territorio y los alimentos de la provincia a través de la campaña.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el diputado delegado de Desarrollo Territorial, Javier Ciprés, y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, acompañados por Raquel Herrero, de la empresa Conexión Imaginativa, empresa encargada de desarrollar la propuesta.

Javier Ciprés ha destacado la visibilización que con la campaña se pretende dar también a los productos de calidad de Teruel y ha reafirmado la sensibilización que tiene el área de Desarrollo Territorial de Diputación Provincial “con todo lo que es la despoblación y lo que supone el trabajo que se está haciendo por parte de Cámara junto con la Diputación con estas acciones, como ésta de fidelización, que es de las últimas de este programa en concreto pero seguiremos apostando por ello y dando servicio a nuestros pueblos”.

Santa Isabel ha destacado que “hemos conseguido tener una red bastante fuerte, tenemos 104 multiservicios en la provincia de Teruel; no es buena noticia que crezcan porque significa que la iniciativa privada desaparece, pero también hay que reconocer que los multiservicios se están asentando dentro de esas poblaciones y está ayudando a que no se pierda ese comercio, y no sólo con esta acción sino con las acciones que estoy seguro que vamos a seguir manteniendo en próximos meses, como son los bonos, vamos a mantener esos multiservicios mucho más vivos, que ya nos dieron una lección en plena pandemia de los importantes que eran, y se han convertido en parte del entorno de esta provincia, con lo cual todo lo que se haga por apoyarlos creo que es positivo”. Se trata de un proyecto que involucra a casi un 50% del territorio, principalmente en pequeñas localidades que, en su mayoría, tienen menos de 300 habitantes y han perdido la iniciativa privada en alguno de los servicios básicos.

Raquel Herrero por parte de Conexión Imaginativa, que desarrolla la actuación, ha explicado el eslogan de esta campaña, “Alimenta tu pueblo” que “representa dos ideas básicas, por un lado el multiservicio como una gran bolsa de compra, donde podemos adquirir las compras del día a día, pero sobre todo apostando mucho por los productos elaborados en Teruel que además son protagonistas de los premios, y además, la idea de que el mero hecho de comprar en los multiservicios supone alimentar nuestros pueblos, evitando de ese modo la despoblación tan acuciante que tenemos en la provincia”.

Herrero ha explicado que para participar en el sorteo los consumidores deben enviar foto del ticket de compra, de al menos 5 euros, de uno de los establecimientos de la Red Multiservicios Rurales (MSR) de la provincia de Teruel. El plazo para entrar en el sorteo de uno de los cuatro premios, es el comprendido entre el viernes 15 de marzo y el domingo 31 de marzo, y el envío se hará por WhatsApp al 610 41 62 88. Los ganadores se conocerán el miércoles 3 de abril, una vez que hayan sido validados todos los tickets recibidos. Las bases completas del sorteo y más información de la campaña pueden consultarse en la web: www.multiserviciorural.com

La iniciativa se desarrolla dentro del proyecto de modernización de estos establecimientos, elaborado y coordinado por la Cámara de Comercio de Teruel como entidad gestora de la Red de Multiservicios Rurales, que ha contado con una financiación total de 1.313.000 euros dividida en dos convocatorias.

Una primera dotación de 691.262 euros de los cuales la DPT asumió el 30 por ciento, y otra de 621.128 euros de los cuales la institución provincial aportó el 20 por ciento. Ambas convocatorias han sido a su vez financiadas por la Unión Europea Next Generation en el marco del Plan de Recuperación a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Gobierno de España.

Antonio Santa Isabel ha explicado que gracias a este proyecto se ha logrado modernizar y digitalizar más de 80 multiservicios rurales de la provincia dotándolos de Ordenador, TPV, estanterías, electrodomésticos sostenibles como envasadoras, básculas o frigoríficos. Asimismo, se les han instalado puntos WIFI para mejorar la conexión que tenían y facilitar su trabajo, se han colocado taquillas inteligentes para la recogida de paquetería, se ha cambiado la iluminación por una de bajo consumo, se han pintado los establecimientos y colocado nueva cartelería y se han repartido bolsas ecológicas, además de elaborarse varias herramientas digitales y formación entre otras acciones.

Con la optimización y mejoras que se han llevado a cabo mediante este proyecto, se espera que las personas que gestionan estos establecimientos tengan las mejores condiciones y herramientas para dar un buen servicio en los pueblos, y que los centros que actualmente no se encuentran operativos tengan mayores posibilidades de atraer nuevos emprendedores, incluso empleando a una o varias personas como autónomos colaboradores o personal contratado.

El proyecto presenta diferentes objetivos, entre los que se encuentran mantener la actividad comercial de las pequeñas localidades, revitalizar los municipios de la provincia y mantener y fomentar el empleo y el relevo generacional. Los centros de la red de multiservicios rurales que ofrecen la actividad de comercio emplean a alrededor de 100 personas, en su mayoría trabajadores autónomos que gestionan el establecimiento y los servicios afines.

Para este año 2024, DPT dispone de una línea de ayudas de 50.000 euros para la creación de nuevos multiservicios y otros 100.000 euros para el mantenimiento de estos, ambas dirigidas a las entidades locales de los municipios.

El diputado Ciprés ha aclarado que “esta acción concreta solo va a ir para los multiservicios, porque la subvención con la que se financia es para ellos, pero nuestro objetivo es que el pequeño comercio de pueblos de menos de 500 habitantes tenga su ayuda, y para eso están las ayudas a autónomos y otras acciones, incluso un convenio que vamos a firmar con Cámara para ver qué problemática tenemos en el territorio, que es ese pequeño comercio que está al límite, que ese privado y que hay que ayudarle, y que va a ser una lucha que llevaremos estos tres años enfocada en esa línea. Tenemos que ver el multiservicio como el último recurso, antes de que eso pase tenemos que intentar que esa iniciativa privada pueda tener su recorrido y lo podamos ayudar de alguna manera para que tenga ese relevo y asiente población.