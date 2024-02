Una escritora de Teruel dona el beneficio de sus cuentos sobre grullas a la investigación contra el cáncer

Pilar Domené tiene una conexión especial con las grullas que visitan cada otoño la laguna de Gallocanta. Lo supo hace varios años cuando, tras conocer que padecía cáncer, decidió hacer senderismo por aquella zona y se quedó prendada de ellas. Ahora escribe cuentos infantiles con estas aves zancudas migratorias como protagonistas y entrega los beneficios de la venta de sus obras a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Este lunes, de hecho, donó más de 2.000 euros a la AECC de Teruel, todo lo recaudado con su libro ´'Una grullita zarrapastrosa', una enternecedora historia de amistad y afecto entre una niña y una grulla de Gallocanta.

No es la primera vez que Domené tiene este gesto de generosidad. Con su primera obra, Cuento de grullas, regaló a la asociación 13.800 euros correspondientes a los más de 2.000 ejemplares que se vendieron.

"Estoy muy contenta; esta es una forma de apoyar la investigación para averiguar cómo combatir la enfermedad y para mí, escribir los cuentos es una terapia que me ayuda mucho", manifestó este lunes.

"Me siento maravillada y feliz"

Rodeada de miembros de la AECC y de un grupo de niños que actuó en su día en la presentación oficial de 'Una grullita zarrapastrosa', así como del actor turolense Fernando Cuesta, Domené se mostraba "maravillada y feliz de ver cómo mis libros tienen tan buena aceptación".

Pilar Domené no sabe si habrá un tercer libro sobre grullas. "No quiero comprometerme y que luego no consiga escribirlo", dice. Pero lo que sí tiene claro es que seguirá visitando las grullas de Gallocanta muchos fines de semana. "Hablo con ellas, a las que considero mis amigas, y les doy las gracias".

La escritora asegura que cuando ve las aves volando sobre la laguna se emociona mucho. "Para mí son aire, valentía, amor y libertad", afirma. Domene resalta la labor de la Asociación Española contra el Cáncer, "que está ahí, siempre al lado de quien lo necesita".