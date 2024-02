¿Qué fue de la inscripción que rodeaba la columna del Torico de Teruel en 1855?

Casi 170 años después de su construcción e instalación, el monumento del Torico, que preside en Teruel la plaza del mismo nombre y se ha convertido en el mayor símbolo de la ciudad, sigue deparando sorpresas. El último hallazgo han sido los orificios en los que originalmente se sujetarían las letras metálicas que componían la inscripción ‘El Ayuntamiento constitucional 1855’. La leyenda rodeaba el anillo central de la columna sobre la que se asienta la estatua del famoso astado y recoge la fecha de la inauguración de este obelisco a la vez que habla del carácter democrático del Consistorio que gobernaba en aquel momento.

Nada se sabía actualmente de esas perforaciones ni del contenido del mensaje escrito que soportaba el monumento cuando fue inaugurado. Nadie había reparado en que existía esa inscripción hasta que el pasado verano el entonces director del Museo Provincial de Teruel, Jaime Vicente, y la restauradora de este mismo centro, Pilar Punter, descubrieron este detalle en un examen del monumento realizado en el proceso de preparación de una conferencia sobre el mismo.

Ambos investigadores buscaban signos que aclarasen si la escultura del Torico que rodó por los suelos en junio de 2022 al ser desmontadas las cuerdas decorativas asidas a la columna era la auténtica, algo que fue cuestionado a raíz del accidente. Además de datos que avalaron que no hubo ‘cambiazo’ del Torico durante la Guerra Civil, Vicente y Punter hallaron los asideros de la inscripción.

Los orificios en los que se sujetaban las letras aún están. Heraldo.es

No fue sencillo recomponer el histórico mensaje, cuyo contenido no se describe en ningún documento ni se hace referencia a él en libros de arte, patrimonio o historia. La inscripción aparece en fotografías antiguas del monumento, pero las imágenes no permitían su transcripción.

"Fuimos ampliando las fotografías antiguas que existen de la fuente del Torico y aplicando filtros para que la imagen ofreciera un mayor contraste", explica Jaime Vicente. "A continuación, unimos la información que nos proporcionaban las instantáneas, tomadas desde distintos ángulos, para poder reconstruir el mensaje", agrega el museólogo.

Las letras están desaparecidas y el destino que llevaron se desconoce. Aparecen en fotografías tomadas en los primeros años del siglo XX y en otra del 23 de febrero de 1938, durante la Guerra Civil, un día después de que las tropas franquistas hubieran entrado en Teruel y colocaran la figura del Torico, que se había caído, otra vez en lo alto del pedestal. Luego ya no hay imágenes hasta 1941, cuando la columna ha sido restaurada de los daños sufridos por los bombardeos y ya no están las letras.

"En el proceso de restauración de la columna debieron eliminar la inscripción, seguramente por aludir a un ayuntamiento liberal, contrario al régimen franquista", afirma Jaime Vicente. "Tirarían las letras o las fundirían", conjetura el investigador. Él mismo propuso que, aprovechando que todavía se conservan los orificios de las letras, volviera a colocarse la inscripción, pero la idea tuvo escasa repercusión.