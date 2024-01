Nacho Navarro, gerente del único cine de Teruel: "A nuestra primera sesión solo vino un espectador"

¿Cómo ha sobrevivido el cine Maravillas 40 años en la capital más pequeña del país?

Es un mercado muy limitado, pero hay que tener en cuenta que solamente hay una sala en la ciudad. Se trata de proyectar la película que funciona esa semana. Estamos pendientes de que haya al menos una película al mes que tenga tirón para cubrir el resto de semanas, que tienen unas medias de público bastante más bajas.

¿Cómo convencería a un aficionado al cine de que venga a la sala en lugar de ver las películas en plataformas digitales?

Lo primero es que el cine es más inmediato, tiene antes los estrenos. Quizá si te esperas a ver una película en las plataformas, te la han contado antes de estar disponible. Además, no es comparable ver una película en una televisión a verla en una sala, con una pantalla grande. La belleza del filme se pierde en un 90% en la tele.

¿Con qué película se estrenó la Sala Maravillas hace 40 años?

Abrimos en 1983 con ‘Mi tío’, de Jacques Tati, que era una película del año 1958. En la primera sesión, solamente nos vino un espectador. Nos quedamos bastante chafados. Pero era una película divertida y era lo mejor que teníamos en aquellos momentos para poner.

¿Cómo se hizo cinéfilo?

El cine siempre me ha gustado. Yo era de los cinéfilos de domingo por la noche. Cuando estaba en Zaragoza, en mi pueblo o aquí en Teruel, siempre iba al cine los domingos por la noche, a la última sesión. Pusieran lo que pusieran. En aquellos momentos no era como ahora, que se estrenan 20 o 30 películas a la semana, sino que tenías una o dos. Había películas que se pegaban un año en la cartelera.

¿Cuál fue la primera película que recuerda haber visto?

Yo tengo un recuerdo, que a veces no sé si es un sueño o es real, donde me veo cogido de la mano de mis padres que me llevan al cine de mi pueblo, Montalbán, a ver ‘El Hijo del Caíd’, de Rodolfo Valentino. Luego, viendo un día la televisión en ‘La 2’, echaban películas antiguas y de pronto vi una imagen de ‘El hijo del Caíd’ en la que Valentino montaba un caballo blanco sobre un montículo. Fue la imagen perfecta de mi recuerdo, la que vi en el cine de mi pueblo, que tenía bancos de madera y un gallinero con traviesas para sentarse. Ese es el primer recuerdo que tengo de haber ido al cine.

¿No ha tenido la tentación de pasarse al otro lado de la pantalla, como en ‘La rosa púrpura de El Cairo’, para interpretar, dirigir o escribir guiones?

Siempre he tenido ideas para guiones. Una de ellas la realizó como un corto Pimpi López Juderías. He colaborado en películas como ‘Mayumea’ o ‘Témpora y violeta’ y en algunos cortos. Trabajé con José Miguel Iranzo, pero solo en cuestiones técnicas. Para ‘Mayumea’, por ejemplo, utilizamos focos adaptados de un ‘dos caballos’ de Citroën. Era todo prácticamente artesanal.

¿La interpretación no le interesa?

Sí, pero es que no tengo tiempo. El cine lo hemos tenido abierto todos los días, antes no cerramos nunca. Me hubiera gustado interpretar, pero nunca me han llamado (ríe). Alguna vez le digo a Pimpi López Juderías, ¡chico, píllame para algún papel! Hasta que no te prueban no se sabe si darás la talla.

¿Cuál es el director que más negocio le ha dado a su sala?

Peter Jackson con ‘El Señor de los Anillos’, en 2001. La primera película de esta saga vinieron a verla más de 8.000 espectadores y hay que tener en cuenta que llegar a 1.500, con alguna de Disney, ya es un logro. Con ‘El Señor de las Anillos’ fue la repera. La tuvimos casi un mes en la cartelera.

¿Fue la más taquillera de la historia?

Para nosotros, sí. Luego ha habido otras muy taquilleras, como ‘El oso’, ‘El último emperador’ o ‘Los Commitments’, que me sorprendió porque trajo a mucha gente y encima a jóvenes, a los que les cuesta venir al cine. Con esa película, el boca a boca funcionó.

¿Qué actor o actriz tiene más tirón para el público?

Brad Pitt. Luego Joaquin Phoenix, con ‘Joker’ y ‘Napoleón’. A nivel nacional, Santiago Segura es el campeón, como actor y como director. Poner una película del Segura es un seguro. Ahora va camino del ‘Torrente 5’. Yo la espero porque me salvará una temporada.

¿Cómo se renueva la clientela del cine si me dice que los jóvenes no acuden?

Se ha renovado mucho, sobre todo con la inmigración. Los latinoamericanos vienen mucho al cine. Son cinéfilos. Les gustan las películas y verlas en el cine. Gracias a ellos, hemos funcionado algunas temporadas.