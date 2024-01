Marisa Fierro, creadora de moda de época: "Deberíamos recuperar la alegría de vivir de principios del siglo XX"

Ha ganado en Alicante un premio nacional por el traje que confeccionó y lució en la recreación modernista de Teruel para el personaje de la Infanta Eulalia de Borbón. ¿Llegan los Óscar de la recreación histórica española?

Creo que sí, por lo menos a nivel del modernismo. Es la primera edición de estos premios y está muy bien que se reconozca la importancia de las recreaciones. Me siento muy orgullosa de haberme llevado el de mejor vestuario.

¿Cómo nació en usted la afición por la costura vinculada a la moda de época?

Cuando estudiaba en la Universidad, yo hacía mis pinitos cosiéndome alguna cosa, como muchas mujeres. Cuando llegué a Teruel en 1999, comenzaban las Bodas de Isabel y me gustó todo aquello: la vestimenta medieval, el ambiente... Me puse a investigar con pasión. Más tarde, al surgir la recreación modernista, descubrí que me encantaba esa moda, me parece que con ella la mujer está muy guapa. Ahora es mi afición.

¿Qué personaje de aquellos primeros años del siglo XX le deslumbra por su vestuario?

Pues me voy a la realeza, ya que sus trajes son los más fotografiados y, por tanto, conocidos. De la burguesía hay menos material gráfico. Me gusta la reina María de Teck, abuela de la reina Isabel II de Inglaterra. La calidad de los tejidos y la belleza de los trajes convierten en un reto para mí elaborar vestidos de aquella época.

Y de la actualidad, ¿quién es su referente de moda?

Continuando con la realeza, el top lo tenemos en casa. Me gusta muchísimo cómo viste nuestra reina Letizia, va siempre perfecta.

¿Ha investigado sobre la moda de otras etapas históricas?

Sí, durante muchos años hice teatro en inglés con niños y confeccioné todo el vestuario. Investigué la época victoriana con ‘La isla del Tesoro’, y la época Regencia para ‘Orgullo y prejuicio’. La moda no es solo ir bien vestido, es historia y arte y detrás de ella hay empresas y economía.

¿Cuánto tiempo empleó en la confección del premiado traje de la Infanta Eulalia de Borbón?

Fueron, sobre todo, muchas horas por la noche. Gran parte lo cosí a mano. Obtuve los patrones de un libro inglés en el que aparecía ese vestido, que es una réplica de otro de 1902 expuesto en el Museo de Londres. Fue muy laborioso y nada fácil el proceso.

Tendrá la casa convertida en un taller de costura.

Ja, ja, pues es complicado. Cuando empieza mi época creativa, que suele ser para septiembre –antes de que comience la recreación de La Partida de Diego a la que siguen las Bodas de Isabel y, por último, la Semana Modernista–, ocupo todo con mis telas, tanto el salón como la cocina; es un poco caótico. Luego esta actividad cesa y todo vuelve a la normalidad.

Hay que tener mucha paciencia para coser a mano.

Muchísima, pero a mí me relaja. Yo tengo aparte mi trabajo, soy coordinadora de Relaciones Internacionales en el Campus universitario de Teruel. Al llegar a casa cansada, dar puntadas mientras veo la tele me evade de los problemas.

Otra de sus pasiones son los sombreros de ép oca. ¿Lamenta que este complemento haya perdido protagonismo hoy en día?

Está volviendo. No para el día a día, pero sí para ceremonias. Hace 20 o 30 años nadie llevaba pamela en las bodas, ahora sí. Empezamos de nuevo a vestir la cabeza.

¿Cómo ir bien vestidos a una recreación modernista?

No puedes ir de proletaria con un gran sombrero o de miembro de la alta burguesía con un tocado pequeño. Y nada de anacronismos, como las gafas de sol. Lo básico en la mujer era el vestido largo o falda –también larga– y chaqueta.

Qué tiempos más locos y felices aquellas primeras décadas del siglo XX en España.

Sí. Hemos perdido la alegría de vivir de principios del siglo XX y deberíamos recuperarla. Tras la pandemia, estamos como con un peso encima. Todo son problemas. Hay que cambiar el chip.