Manzanera plantea inversiones por 1,5 millones en su muralla y en aprovechar su potencial termal

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha visitado este jueves y el municipio de Manzanera para pasar conocer las obras de restauración de la muralla medieval así como los planes para su continuación y el posible desarrollo de una nueva infraestructura relacionada con el turismo termal, dos iniciativas del Ayuntamiento que comportarán una inversión de 1,5 millones de euros.

Manuel Blasco ha sido recibido por la alcaldesa de la localidad, Celia Durbán, quien le ha explicado el estado de las obras de la muralla y le ha mostrado su inquietud por la paralización de las obras de un edificio al que se quiere dotar de contenido museístico y zona de spa para atraer a un turismo familiar, principalmente procedente de la Comunidad Valenciana.

En su visita, Blasco ha podido comprobar cómo “Manzanera está haciendo un esfuerzo extraordinario por abrirse un hueco en el mundo del turismo, la cercanía de la Comunidad Valenciana hace que sea un municipio con gran potencial turístico y la alcaldesa lo que quiere es que sea un referente en este sentido”. Tras visitar la muralla medieval y el estado de la misma tras la finalización de la segunda fase de las obras de rehabilitación, el consejero de Turismo ha constatado que “están haciendo una labor extraordinaria con la muralla, pero tienen que continuar y yo creo que ahí podremos echar una mano”, refiriéndose a la subvención que el municipio ha solicitado para tal fin del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite).

Por su parte, la alcaldesa le ha explicado al consejero las actuaciones que serían necesarias dentro de una tercera fase para completar la adecuación completa del paño amurallado. También se ha referido al Castillo de Manzanera, una fortaleza del siglo XIII que el Ayuntamiento querría acondicionar: “El problema que tenemos con el castillo es que es de propiedad privada, no podemos actuar en él de momento, por eso queremos adquirirlo y acometer obras en un futuro”.

En cuanto a la nueva instalación museística y termal que el Consistorio quiere poner en marcha, Durbán ha señalado que lo haría bajo la denominación de ‘Casa del Agua’ y que consistiría en un museo interactivo para atraer turismo familiar, una zona de spa para adultos y niños y un escape room. “Nuestra idea es poderlo hacer en tres fases para ir obteniendo paulatinamente la financiación necesaria para volver a recuperar unas obras que llevan 8 o 9 años paradas y que son necesarias para dotar a Manzanera de un mayor atractivo turístico y para que ese edificio no se degrade por la falta de actuación”.

El consejero Blasco ha señalado que tanto la muralla como la Casa del Agua podrían llegar a tener financiación del Fite, porque “para eso se creó este fondo, para poner en marcha actividades que atraigan turismo y generen actividad económica”.

Durante su visita a Manzanera, el consejero de Medio Ambiente y Turismo se ha referido también al demandado acceso sur a las pistas de Javalambre: “Siempre me ha parecido una necesidad fundamental para que los valencianos no tengan que dar la vuelta a todo el macizo, lo que supone más de una hora para conectar esta zona con el interior de Valencia”. Según Blasco, para que ese acceso sur sea posible “hace falta que sea un acceso medioambientalmente sostenible. En los próximos días me voy a interesar por cómo está el proyecto que se comprometió a desarrollar la Diputación Provincial de Teruel y que el Gobierno de Aragón va a financiar, vamos a ver si la tramitación medioambiental es positiva y se puede sacar adelante, algo que sería deseable en esta legislatura”, ha concluido.