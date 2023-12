Raúl Carlos Maicas, director de la revista literaria Turia de Teruel: "El libro de papel resiste pese a los malos augurios"

Nacido hace 61 años en Teruel, cursó estudios de filología. Con 21 años fundó la revista literaria Turia, que se ha consolidado como las más prestigiosa en el panorama hispanoamericano. La publicación ha celebrado en 2023 su 40 aniversario con un monográfico dedicado al poeta Ángel Guinda y arrancará 2024 son un especial sobre Kafka.

¿Cómo nació hace 40 años Turia, que se ha convertido en la revista sobre literatura en español más prestigiosa?

Al principio de todo hay una pasión juvenil por escribir. Cuando en los años 80, como tantos jóvenes universitarios, llega el momento de tomar la decisión habitual en la España interior, que es irse a estudiar y no volver, decidí quedarme para trabajar en el ámbito de la cultura y transformar aquella sociedad de inicios de la democracia, un tanto provinciana y pacata, que necesitaba una regeneración. Fue una aventura quimérica que un joven de 21 años decida fundar una revista con vocación universal editada desde Teruel.

¿Cómo fue posible hacer realidad aquella quimera?

Fue posible porque llamé a algunas puertas de gente de la cultura que entonces estaban muy bien consideradas. Siempre reconozco el aval que me supuso el apoyo sin fisuras del escultor Pablo Serrano, que siempre tuvo una gran sensibilidad hacia la gente joven. Ese apoyo fue fundamental para que el Ayuntamiento de Teruel, que fue nuestro primer editor, decidiera poner un dinero. Actualmente, la revista es editada por el Instituto de Estudios Turolenses.

¿Cuál es la clave del éxito y de la perduración?

Turia siempre se ha caracterizado por ser una publicación abierta, plural e integradora que practica el mestizaje cultural, pero que no olvida sus raíces. La clave del éxito yo la resumo en una palabra, libertad. Hemos incorporado a todo tipo de autores, independientemente de su procedencia estética, geográfica o ideológica. Miramos la calidad del texto y solo publicamos material inédito.

¿Ha encontrado recelos a publicar porque la revista se edita en Teruel?

Cuando en 1983 nace de Turia, no existía internet. Había que hacer llamadas telefónicas y escribir cartas para pedir colaboraciones y al principio sonaba a chiste que un joven llamara desde Teruel para pedir un inédito a determinado famoso escritor. La salud de los contenidos es espléndida, aunque la salud económica siempre ha sido nuestro talón de aquiles. Ni Turia ni ninguna revista cultural son negocios rentables.

¿Publican solo a autores consagrados o apuestan por nuevos valores?

Nosotros siempre hemos sido muy sensibles a los autores emergentes que valían la pena, y el tiempo ha demostrado que tenemos buen olfato.

¿Algún escritor le ha dado calabazas?

Todavía no se ha dado el caso. Antes teníamos que llamar a los autores y se sorprendían ante un joven de Teruel que quería hacer una revista. Ahora es al revés. Los editores y los buenos autores quieren, aunque sea con retraso, ver su libro reseñado en Turia. Sí que es cierto que he tenido algún problema para traer a algún autor por las propias dificultades que tiene venir a Teruel. Lo intenté con Francisco Umbral y me dijo «si tenéis aeropuerto, voy». Esto era en los años 90, no teníamos el aeródromo que tenemos ahora y Umbral no vino.

¿Turia tiene porvenir en su actual formato de libro o el futuro es digital?

Turia tiene muy claro que, sin su versión digital, no sobreviviría. En estos momentos, tenemos más lectores digitales que en papel. Aplicamos una fórmula que mezcla lo digital y el papel. Vamos a seguir apostando por el formato impreso, pero seguiremos brindando contenidos digitales gratuitos y en abierto. Aunque si el lector quiere leerlo todo, tiene que acceder a la edición en papel.

¿Se plantea lanzar toda la revista en versión digital?

No. No digo que en el futuro no haya una edición paralela digital, pero de momento seguiremos manteniendo la fórmula actual, que incentiva la lectura en papel desde lo digital, que por otra parte amplia y rejuvenece nuestro público.

¿El libro resiste en la era digital?

El libro, pese a todos los augurios de que iba a desaparecer, resiste, pero tiene que saber convivir con el formato digital. Turia tiene que tener muy claro que su futuro es un buen mestizaje entre el papel y lo digital. El formato de la publicación es muy cómodo. No es una revista de usar y tirar. Es una revista para conservar.