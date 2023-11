Un joven realizador de Teruel elige Jabaloyas para su cortometraje sobre brujas

El joven realizador turolense Jaime Fierro ha elegido Jabaloyas como escenario para su próximo proyecto, un cortometraje ambientado en el mundo de las antiguas brujas, que, en este caso, servirá de vía de escape para una joven que se siente extraña en su entorno.

Con ‘Noche de ritual’, como se titula la obra, Fierro aborda su primer rodaje profesional. Hasta ahora, para dar salida a su firme vocación de cineasta, no ha dejado de realizar trabajos, de entre los que destacan una versión del clásico inglés ‘Orgullo y prejuicio’ de Jane Austen, y su corto de terror ‘The watcher of darkness’ (El vigía de la oscuridad), un tributo a sus películas favoritas de intriga y miedo con el que se graduó en Bellas Artes y que logró muy buenas críticas y cientos de visitas en YouTube.

Jaime Fierro, autor de 'Noche de ritual', un cortometraje que rodará en Jabaloyas. Heraldo

Sin abandonar su pasión por la fantasía, el misterio y el esoterismo, Jaime Fierro retorna, para ‘Noche de ritual’, a uno de los escenarios de su infancia. Fueron muchas las veces que, de niño, viajó a Jabaloyas, donde sus padres, actores de la compañía ‘Siglo XIII’, interpretaban obras sobre quema de brujas, en línea con las leyendas que existen en esta localidad turolense de 70 habitantes al pie del mágico monte Javalón.

Es allí donde Fierro sintió entrar en contacto con un mundo arcano, oscuro, de fuego, baile, cánticos y excomulgación, que le atrapó para siempre y que ahora quiere plasmar en ‘Noche de ritual’. Aclara que, no por ello, se tratará de un universo maligno, pues la protagonista encontrará en él su camino a seguir.

Jaime Fierro, de espaldas, en el entorno de Jabaloyas, escenario de su cortometraje. Heraldo

El joven realizador busca mecenas para llevar a cabo ‘Noche de ritual’, aún pendiente de financiación, si bien ya ha despertado el interés del Ayuntamiento de Jabaloyas y de la Comarca Sierra de Albarracín, a la que pertenece el recóndito y enigmático municipio.

Fierro ya tiene el guion y ha iniciado el castin para encontrar a la actriz principal y a tres o cuatro intérpretes más, todas mujeres. Además, precisará de media docena de extras que espera seleccionar de entre los vecinos de Jabaloyas y de otras seis personas para integrar el equipo técnico de rodaje. A todo ello habrá que sumar el coste de los materiales para la escenografía y las vestimentas de los personajes.

“Si todo va bien, me gustaría empezar a rodar en primavera”, explica Jaime Fierro, quien destaca que su nueva historia tiene un enfoque muy personal, pues refleja cómo se ve a sí mismo. “En ‘Noche de ritual’ juego, no tanto con el terror -en alusión a ‘The watcher of darkness’-, sino con la tensión constante de adentrarnos en un mundo oscuro, tétrico y lleno de criaturas extrañas”, explica Fierro. Y añade que las criaturas fantásticas son parte de él. “Son mi leitmotiv para contar cosas”, aclara, tras confesar que la fiesta de Hallowen siempre le impactó.

Este fin de semana se desplazó a Jabaloyas para buscar localizaciones que le permitan crear el pequeño mundo ficticio de ‘Noche de ritual’ y darle forma. Su idea es presentar el trabajo final en alguno de los festivales de cine de terror que tienen lugar en España.