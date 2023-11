Quejas por la falta de transporte escolar para 22 alumnos del instituto de Mora de Rubielos

la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del instituto de Secundaria de Mora de Rubielos denuncia que 22 estudiantes de este centro se han quedado este lunes sin transporte escolar por la "falta de previsión de la empresa" encargada del servicio al enfermar el conductor encargado de la ruta que se encarga de Olba y Fuentes de Rubielos. La AMPA manifiesta su "enfado, nervios, malestar. incertidumbre y sensación de abandono" ante la situación creada y recuerda que, al principio del curso, la comunidad educativa ya protestó por la falta de transporte escolar, una situación que se había corregido hasta hoy.

El AMPA considera a través de un comunicado que "no hay derecho" es que la empresa encargada del transporte "no se haga cargo de poner a un sustituto en ese puesto y tener preparado un plan alternativo para que estos alumnos no se queden sin forma de poder llegar a las aulas".

Recuerda la nota de prensa que "a principio de curso los alumnos ya estuvieron un mes sin servicio por la dejadez de programación que se había tenido desde el Servicio Provincial de Educación, y por el mal estado de los vehículos que inicialmente la empresa de transporte nos asignaba. Hace 10 días, hubo otros dos días sin servicio".

Los padres y madres de alumnos señalan que hay familias que no pueden resolver por su cuenta la falta de transporte para sus hijos en unos "momentos en que la situación puede causar consecuencias aun más graves y visibles, en medio de semanas de gran programación de exámenes trimestrales."

"Se supone que en los contratos de adjudicación hay unas normas, unas obligaciones de tener que dar el servicio aceptado y solventar los problemas que vayan surgiendo dándoles solución", indica el AMPA, que critica también el retraso de la Administración en pagar a las empresas encargadas del transporte escolar.

El comunicado añade que a los problemas de transporte se suma que "desde el día 13 de noviembre estamos sin calefacción en nuestro centro, ya que se están realizando unas obras en el sistema de calefacción, obras que se podían haber realizado en época estival". Este contratiempo hace que los alumnos y profesores pasen frío y, además, casusa molestias a las clases por ruidos.

Los padres y madres denuncian el "olvido" de la Administración educativa y advierten de que no van "a permitir" que las incidencias "afecten a la educación" de sus hijos.