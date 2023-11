Congreso sobre las relaciones de pareja y el amor en Teruel

Periodistas, músicos, actores y personajes habituales de la prensa rosa participarán en el congreso "Bienestar y el Amor", que se celebrará en Teruel del 24 al 26 de noviembre y que aglutina mesas redondas y debates en torno a las relaciones de pareja. El programa, en el que se han inscrito 200 personas, incluye como ponentes a los músicos Rozalén y Marwan, las actrices Melani Olivares y Emma Suárez, los periodistas Jordi Évole y Juan Carlos Ortega y la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada, entre otros.

El congreso en torno a este sentimiento universal y desde diferentes perspectivas alcanza su novena edición organizado por la Cadena Ser. El programa ha sido presentado en el Ayuntamiento por el delegado de Prisa en Aragón, José María Tejerina, y el director de la Cadena Ser en Teruel, Daniel Traver. Han estado acompañados de la alcaldesa, Emma Buj; el presidente de la DPT, Joaquín Juste; y el consejero de Turismo, Manuel Blasco. Todas las charlas y debates se celebrarán en el Teatro Marín.

En esta ocasión el programa oficial da relevancia a las relaciones de pareja. En cuatro mesas de diálogo que tendrán lugar en el Teatro Marín dialogarán y contarán sus experiencias personajes populares para el gran público, y otros menos conocidos pero reconocidos por su aportación a la sociología o la literatura.

Este año conforman el programa del Congreso del Bienestar Jordi Évole, Agatha Ruz de la Prada, Emma Suárez, Juan Carlos Ortega, Mariola Cubells, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Nuria Costa, Melani Olivares, María Hervás, Lorena Berdún, Rozalén, Marwan, Gaizka Urresti, Elisa Múgica, José Antonio Canales Rivera, Luis Alegre, Nacho Soriano y Daniel Llull.

El Congreso se inaugurará el viernes 24 a las 20.00, con la ponencia: "Los ex. A pesar de todo, ¿la mejor opción?" "Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero quizá esto también aplique a las mujeres", aclara la nota de prensa remitida desde la organización. No son pocas las personas, hombres y mujeres, que crean una red de apoyo y amistad duradera con las parejas con las que tuvieron una buena relación, aún después de terminada.

"Las ventajas son muchas: ya se pasó la ilusión (y la desilusión), se conocen los puntos flacos y los fuertes, se comparte un pasado y unas experiencias y, en no pocas ocasiones, el cuidado y las problemáticas de la descendencia común unen sin remedio", indica el comunicado. En la charla participarán Juan Carlos Ortega, Agatha Ruiz de la Prada, José Antonio Canales Rivera, Lorena Berdún y Mariola Cubells.

El sábado 25 a las 18.00, el debate girará en torno a "Casados, cansados y aburridos. Buscando amante desesperadamente". "Es bien sabido que la válvula de escape favorita al compromiso de la institución matrimonial es ni más ni menos que la infidelidad -cuentan los organizadores-. Esta ha tendido a ser desigual, pues mientras tradicionalmente estaba muy castigada para las mujeres, se toleraba entre los hombres, hasta el punto llegar de establecerse la figura ya olvidada de la querida". Fele Martínez, Gorka Otxoa y Núria Costa y Luis Alegre serán los encargados de desarrollar este debate.

Después, a las 19.30 , llegará el debate "Los divorciados: la experiencia no es un grado", que versará sobre que "de las relaciones –pasadas, presentes y futuras– no siempre se aprende". En sí mismas, no garantizan un aprendizaje, puesto que éste depende de la voluntad de reflexionar honestamente sobre el comportamiento. "Las lecciones duraderas no son ciencia infusa. En ocasiones, el resultado es el contrario: un divorcio puede dejar secuelas traumáticas difíciles de superar, cargas de amargura y resentimiento que dificultan tener la confianza para iniciar nuevas relaciones" indican desde la Cadena Ser. El análisis de la cuestión correrá a cargo de Melani Olivares, María Hervás, Emma Suárez y Jordi Évole.

Para finalizar el Congreso, el domingo 26 a las 10.3, se abordará la "Terapia de pareja" . Los organizadores de "Bienestar y el Amor" indican que "una de las formas modernas más comunes de abordar los problemas de pareja es ir a terapia. En este docudrama se observa a varias parejas interactuar con su terapeuta para examinar sus vínculos afectivos. Doce parejas anónimas y una famosa –la de los músicos Rozalén y Marwán– reciben tratamiento bajo el foco de las cámaras. ¿Exhibicionismo emotivo o método efectivo? Amor del bueno, seguro, en ciencia y arte". Seguidamente, se desarrollará una breve presentación de la película "Terapia de parejas" por sus directores, Gaizka Urresti y Elisa Múgica, un coloquio con Rozalén y Marwán. Por último, la cantante actuará en el Teatro Marín.

La cantante Rozalén participará en un debate y ofrecerá un concierto dentro del congreso. Europa Press

Paralelamente a los debates se desarrollarán diferentes actividades al congreso que también estarán inspiradas en el amor, como la presentación del libro “Pérdidas y comprensión. ¿Cómo vivir los duelos?”, de Enrique Martínez Lozano; la actuación musical “Love. Amor a la música en directo” por la Escuela de música “On Music”; o el espectáculo de danza “El amor al baile. Poesía, interpretación y danza en un mismo escenario” por Marta Dance Factory.

El Congreso “El Bienestar y el Amor” se inaugurará el viernes a las 20.00 y tendrá su fin el domingo pasado el mediodía. Al mismo ya han confirmado su asistencia cerca de 200 congresistas que llegarán desde distintas provincias españolas y que se alojan en hoteles de la ciudad. Entre las ciudades destacan Pontevedra, Cáceres, A Coruña, Barcelona, Almería Sevilla, Valencia o Castellón.

Según indican los organizadores, uno de los objetivos de estos Congresos del Bienestar "es dar a conocer la calidad de vida y las posibilidades y bondades de la provincia turolense" y por eso el programa incluye una excursión guiada a Albarracín el sábado por la mañana para quienes hayan elegido esta opción.

Además, en Teruel los asistentes descubrirán su mudéjar, declarado por la Unesco desde 1986 Patrimonio Mundial; la leyenda de amor trágico de Isabel de Segura y Diego de Marcilla; las construcciones modernistas, y neomudéjares; y la oferta en restauración.

Para asistir al Congreso “El Bienestar y el Amor” se contemplan varias opciones. Entre quienes llegan de fuera la más demandada es la que incluye alojamiento con entrada al Teatro los tres días, más la excursión.

Existe también la posibilidad de adquirir un bono que incluye todas las mesas de diálogo sin excursión y tiene un precio de 75 euros. Para las personas residentes en la provincia de Teruel se ha fijado un precio especial de 50 euros.

Además, se podrán adquirir entradas separadas para cada uno de los tres días al precio de 25 euros que serán individuales para el viernes, sábado y domingo. Igualmente, los residentes en la provincia se podrán beneficiar de descuentos adquiriendo las entradas en la taquilla y presentando la tarjeta Soy de Teruel al adquirir el pack completo.

La compra de entradas podrá hacerse desde el viernes a las 17.00 en las Taquillas del Teatro Marín. Hasta entonces los abonos pueden adquirirse a través de la web congresosdelbienestar.es, donde se incluye toda la información de horarios y contenidos de cada una de las actividades.