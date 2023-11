Treinta empresas participan en la feria de Teruel dedicada a las bodas y celebraciones

La Institución Ferial Ciudad de Teruel, dependiente del Ayuntamiento de Teruel, y la Cámara de Comercio han organizado en el Palacio de Congresos CelebraTe, la III Feria de Eventos y Celebraciones, un evento de entrada gratuita en el que durante los días 18 y 19 de noviembre participarán 30 expositores entre comercios y servicios especializados en bodas y fiestas.

“Si quieres que tu próximo evento sea todo un éxito, debes visitar esta feria porque te ayudarán a lograr ese objetivo”, ha señalado en rueda de prensa el concejal de Institución Ferial, Crarlos Méndez, que ha informado que la feria se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital, en horario de 17 a 21 horas el sábado, y el domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

CelebraTe pretende facilitar la organización todo tipo de eventos y celebraciones, desde bodas, bautizos y comuniones hasta un cumpleaños especial, ha explicado Inma Díaz, responsable de Ferias de Cámara Teruel. Para ello, contará con una treintena de empresas expositoras, profesionales en su sector, que asesorarán al visitante en todo aquello que necesite, mostrándole las últimas novedades y tendencias, ofreciendo un amplio abanico de productos y servicios. Todo eso, unido a la profesionalidad de cada una de las empresas participantes, conseguirá que esos eventos se conviertan en un día perfecto.

Entre los expositores se encuentran todos los sectores implicados en el buen desarrollo de cualquier celebración: hostelería y restauración (Trufé, Fondica Events, La Finca de Valverde y el Cortijo del Carmen), wedding planner, organización de eventos y decoración, (Extratelier y Plata Eventos), fotomatón (3,2,1 Smile), joyería relojería (Joyería Clepsidra y Joyería Tena), detalles para invitados y regalos personalizados (Gaia Ancestral, Fundación Térvalis, Asociación Española contra el Cáncer y Ponle Amore), fotografía y video (Las Bodas de Susa, Solmenorphoto Studio, José Calavia Fotógrafo de Bodas, Entre Brumas Fotografía, Kasbo Fotofrafía, De boda en boda AV y Clickfoto), agencia de viajes (Viaja de la mano de Raquel), música (Vanessa Strings), Diseño Moda Eventos y Complementos (Elena Soriano y Perifollo), Tarjetas digitales e impresas (Ponle Amore), exposición de vehículo con decoración floral (Teruel Automoción), floristerías (Anita Margarita e Ideas Floristas) y entretenimiento y diversión para niños (Espectáculos Daniel y Flo Service).

El sábado 18 de noviembre a las 17 horas tendrá lugar la apertura de la feria con música de Vanessa Strings con violín eléctrico, a la que seguirá show cooking, photocall en cabina, sorteo de jamón de Teruel y sorteo de regalos y de un cheque de 500 euros.

Uno de los momentos más esperados de la feria es la Pasarela CelebraTe el sábado a las 19 horas en la que participarán los modelos exclusivos de ceremonia y novia de la diseñadora turolense Elena Soriano, con joyas de Joyería Clepsidra y Joyería Tena, ramos de flores y tocados de Anita Margarita, Ideas Floristas, complementos de Perifollo, lencería de Coriel, peluquería de Oh my Look, música de Vanessa Strings. Según ha explicado Patricia García, de Plata Eventos, habrá tres pases, de novias, madrinas e invitados y de lencería. Otra de las novedades será el catálogo digital, donde aparecrán cada uno de los establecimientos participantes de peinado, ropa, joyas y flores.

La pasarela cuenta este año con la colaboración especial de la Asociación Española contra el Cáncer, cuyas modelos lucirán lencería adaptada, además de los diseños de Elena, haciendo de esta forma un desfile inclusivo y dándoles de esta forma visibilidad, ha explicado la presidenta de la Asociación, Belén Royo..

La Pasarela está organizada por Plata Eventos y se contará con modelos de Instinto, agencia de modelos e intervendrá, Luces y sonido de Jesús Puerto Audio Profesional

CelebraTe sigue creciendo y asentándose en esta tercera edición con más expositores que en la anterior. Además de comercios de Teruel vienen de otras zonas de la provincia y de fuera de ella, como Zaragoza, ha explicado Diaz.