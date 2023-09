Una detenida de 19 años en Teruel por pintar más de 100 grafitis contra la Policía o políticos

Los agentes de la Policía Nacional en Teruel detuvieron la pasada semana a una mujer, de 19 años de edad, como presunta autora de sendos delitos de Odio y de Daños. Los actos de los que se le acusan son la realización de más de 100 grafitis con consignas que incitarían al odio hacia diferentes estamentos públicos, como la Policía o políticos.

Desde hace un tiempo observaban que se estaban realizando pintadas con consignas que incitaban al odio hacia diversos colectivos. Los grafitis se hacían tanto en bienes inmuebles como en el mobiliario urbano de la ciudad de Teruel. Los hechos fueron denunciados por el Ayuntamiento de Teruel en la Comisaría de Policía Nacional en Teruel y valoraron los daños en unos 6.000 euros.

Algunos de los mensajes que figuraban en las pintadas eran: "Mata Policías, no animales", "Mata político, no animales", "Caza políticos, no liebres" o "Como ricos, no animales".

Con todo ello se inició la correspondiente investigación por parte de la Comisaría Provincial de Teruel, durante la que se determinó que la autora publicaba en distintas redes sociales fotografías de los grafitis realizados. Así, culminaron con la detención de la presunto autora de tales hechos.

De la detención, investigaciones y diligencias practicadas se dio cuenta al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Teruel.