El derrumbe del alero de la iglesia de San Miguel en Cantavieja daña cuatro coches

El alero de madera de la iglesia de San Miguel de Cantavieja se desplomó ayer 5 de septiembre a las 13.30 horas aproximadamente y los escombros cayeron sobre cuatro coches estacionados, causándoles graves daños. Según ha informado el alcalde del municipio, Ricardo Altabás, el derrumbe se ha producido a causa de las humedades que acumulaba la madera.

También ha explicado que lo ocurrido ha sido una "sorpresa" porque a simple vista "no se percibían daños" y que todo viene de un "atasco" en el sistema de canalización interna. "No se veía lo que estaba ocurriendo porque la canalización es interior entonces con los años la madera se había ido deteriorando hasta que se ha caído y no es algo producido por las lluvias de estos últimos días", ha añadido.

El suceso afortunadamente no ha causado daños personales a pesar de que esta iglesia de San Miguel es uno de los mayores reclamos de la localidad, como ha señalado el edil. Además, minutos antes de la caída se había producido una visita turística a sus instalaciones.

Desde el Obispado al poco de ocurrir el derrumbe se acercaron a la zona para valorar los daños y será el seguro de la iglesia el que se haga cargo de las reparaciones de los cuatro vehículos, tal y como ha aclarado Altabás. Por parte del Ayuntamiento se acordonó la zona para crear un "perímetro de seguridad" y proteger la zona.

Los cascotes que yacían encima de los coches ya han sido retirados de manera que los vehículos se han trasladado a los talleres correspondientes. Como ha informado el edil, ahora se valora qué hacer con la parte del alero que todavía sigue en pie, pues podría asegurarse la madera o en cambio derrumbarlo todo. Por el momento, Altabás ha destacado que trabajan en "eliminar unas tejas" que podrían caer tras moverse a raíz del desplome.