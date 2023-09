El proyecto de un colegio privado en Terriente acaba en los juzgados

La iniciativa de la fundación Neghadá para construir un colegio privado con 120 plazas y una veintena de puestos de trabajo en Terriente, un municipio de la Sierra de Albarracín de apenas 200 vecinos, no consigue el visto bueno del Ayuntamiento. Ambas entidades mantienen un enfrentamiento por esta causa y el asunto, agotada la vía administrativa, ha llegado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, que ha citado el próximo día 12 de septiembre a ambas partes para que expliquen sus posturas y valorar, a partir de ellas, si debe celebrarse un juicio.

El principal punto de discusión es quién se hace cargo de la ampliación, asfaltado y mantenimiento del camino de un kilómetro que lleva al colegio y que no está en buenas condiciones para el transporte escolar.

Mientras el promotor y fundador de Neghadá, Ángel Romero, cree que "por ley" es el Ayuntamiento quien debe hacerse cargo de la mejora del camino, al ser este de titularidad municipal, el alcalde, Victoriano Jordán, sostiene que, al tratarse de un negocio particular, lo tiene que arreglar la empresa, a la que acusa de no haber presentado toda la documentación. "El Consistorio no está para esos gastos", subraya el regidor.

Neghadá pidió licencia de obras al Ayuntamiento hace dos años, pero no la ha conseguido. El colegio, cuyo proyecto educativo y de construcción tiene luz verde de la DGA, se basa en la pedagogía Waldorf, que no usa libros de texto y considera que el trabajo artístico es clave para el desarrollo del menor. Entre las materias están la horticultura y la ganadería, para las que se necesita espacio natural.

El promotor, que en mayo encabezó la candidatura de Teruel Existe al Ayuntamiento de Terriente aunque no salió elegido, recuerda que también puso en marcha en 2010 la residencia de mayores de la localidad "y desde entonces hay más de 55 nuevos empadronados".