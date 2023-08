Beatriz Martín: "Hubiera sido mejor un equipo de gobierno solo con PP y Teruel Existe"

¿Qué estabilidad le augura al equipo de gobierno tripartito de la DPT teniendo en cuenta que dos de sus socios, Teruel Existe (TE) y PAR, apenas se hablan?

Hemos trabajado con el PAR durante tres años en el Senado –TE y PAR compartieron el Grupo Mixto–. No veo por qué tiene que haber problemas ahora. Las diferencias se deben a que nosotros no hemos negociado con el PAR ni sabemos los acuerdos que tiene con el PP. Hemos negociado con el PP, pero no ha habido una relación con el PAR para formar el gobierno. Eso no quiere decir que no respetemos las decisiones tomadas. Si el PP cree que debe haber un tripartito, lo respetaremos y trabajaremos de la mejor forma posible.

Pero ¿no es anómalo un equipo tripartito en el que dos socios no se comunican entre sí?

Es lo que ha decidido el PP, no nosotros. En el Gobierno de Aragón pasa lo mismo. El PP ha acordado con Vox por un lado y con el PAR, por otro.

¿Le hubiera gustado un equipo de gobierno bipartito PP-TE?

Sí, siempre es mucho mejor a la hora de tomar decisiones hacerlo entre dos que entre tres. Y lo mismo pasa al repartir delegaciones y de trabajar. Es más cómodo trabajar entre dos que entre tres. Pero en el anterior gobierno de Aragón había cuatro socios y funcionó sin problemas toda la legislatura. A nivel nacional, el Gobierno era de PSOE y Unidas Podemos, pero nosotros solo pactamos con el PSOE y no hubo inconvenientes. No me parece extraño. Vamos a intentar llegar a consensos en busca de lo mejor para la provincia.

¿Por qué desaparece la palabra igualdad del área de bienestar social?

El PP pidió que, como dentro del área estaban los servicios de juventud y atención a las personas mayores, se denominara de familia, pero manteniendo el servicio de igualdad, que no se deja de lado. En nuestro acuerdo con el PP incluimos este punto, al que no vamos a renunciar. La lucha contra la lacra de la violencia de genero y por el feminismo es muy importante. Se le da demasiada importancia a un nombre.

Porque el cambio de nomenclatura sigue el criterio de Vox.

Si se hubiera querido eliminar la palabra, se hubiera sustituido la delegación de igualdad por la de familia, pero no ha sido así. Y familia no es una palabra negativa.

¿En qué se va a notar la entrada de TE en el gobierno de la DPT?

Es la primera vez que entramos en el gobierno de una institución supralocal y la primera oportunidad de aplicar nuestras medidas. Vamos a pasar de la reivindicación, que no desaparece, a la práctica. Es una gran responsabilidad. Estaremos en el punto de mira. Vamos a empezar con la creación de un servicio de asesoramiento energético a los ayuntamientos.

¿Es su principal sello?

Para nosotros, es muy importante y por eso lo hemos introducido. Es el primer cambio, unido a reforzar la lucha contra la despoblación, que es una de nuestras banderas.

¿Qué medidas va a tomar la DPT contra la despoblación?

La DPT ya hace muchas cosas que deberán seguir y potenciarse, como los multiservicios, que han funcionado. Vamos a fomentar el empleo rural, apoyar a los grupos de acción local, habilitar vivienda y mejorar la seguridad ciudadana.

Usted conoce el problema de primera mano como residente en, Bueña, con solo 51 vecinos.

Venimos de pueblos pequeños y conocemos los problemas del día a día, como el transporte regular o el sanitario. Vamos a exigir a la DGA que el transporte regular mejore. También planteamos poner en marcha cajeros multientidad, porque las entidades financieras abandonan el medio rural. Esa medida se planteó desde la DPT, pero quedó en el aire. Es una de nuestras prioridades.

¿Cree que los ayuntamientos van a ciegas ante la avalancha de proyectos de renovables?

Sí. Vemos que hay una lluvia de proyectos de renovables y los ayuntamientos no están informados. Les ofrecen un dinero sin saber que hay otras opciones y sin una ordenación previa. Ha habido muchas protestas. En el Maestrazgo y en el Matarraña dicen no a estos proyectos, porque tienen otra forma de vida incompatible con las centrales renovables. Los promotores prometen recursos económicos a los ayuntamientos, pero a costa de tomar una decisión que hipoteca el pueblo a 25 o 50 años. Sin un asesoramiento detrás, no saben si la oferta es buena o no.

¿Qué alternativa plantea TE?

El autoconsumo. Con él, el primer beneficiado es el habitante de la localidad productora. No se hizo con el carbón o con la producción térmica y volvemos a sacrificar el territorio.

El presidente de la DPT, el popular Joaquín Juste, descarta recurrir a los tribunales para exigir al Ayuntamiento de Teruel que pague por el servicio de bomberos. ¿Comparte ese criterio?

Hay dos opciones: o que el Ayuntamiento pague el servicio o se haga su propio parque, que sería muy costoso.

¿Y si sigue dando largas?

Deberá decidir la presidencia, pero habrá que negociar o ir a juicio.