Un hombre en Teruel sufre la amputación casi total de un dedo con un toro embolado y denuncia que no tuvo ambulancia

Un vecino de Teruel de 41 años de edad y cuyas iniciales son F. J. C. ha vivido esta pasada madrugada un calvario que tardará en olvidar. Cuando desembolaba un toro que ya estaba embarcado en el camión para abandonar la pedanía turolense de Castralvo, el animal le golpeó con la cabeza causándole un fuerte traumatismo en una mano y la amputación casi total del dedo anular.

Un hermano del herido denuncia que la ambulancia que debía estar en el lugar con motivo de los festejos taurinos que se celebran este fin de semana en Castralvo "ya se había ido", por lo que la víctima tuvo que ser trasladada por un amigo en su coche hasta el hospital Obispo Polanco de Teruel, distante unos cinco kilómetros.

El mismo familiar relata que, al llegar al Obispo Polanco, sobre la 1.30 de la madrugada de este sábado, los médicos dijeron al herido que debía ser trasladado al Miguel Servet de Zaragoza para ser sometido a una intervención quirúrgica de reimplantación del dedo, si bien la ambulancia necesaria para este desplazamiento "iba a tardar en llegar al hospital turolense más de una hora". Ante esta situación, el hermano decidió llevarlo en su coche hasta la capital aragonesa acompañado por un amigo.

"Pasé unos nervios terribles; yo apenas había dormido un par de horas y no me sentía bien para conducir. Temía que mi hermano se desangrara, porque llevaba el dedo prácticamente seccionado y le habían dado analgésicos para calmarle el dolor", recuerda el familiar. El coche tardó en llegar a Zaragoza una hora y media. "Es increíble que no nos acompañara personal sanitario", se queja el hermano del herido.

La tarde de este sábado, a F. J. C. ya le ha sido reimplantado el dedo y la familia está a la espera de que, pasadas las horas más críticas, todo empiece a evolucionar favorablemente. No obstante, según afirma el hermano del herido, la familia aguarda "una explicación" de la Administración sanitaria por la falta de ambulancias. "De lo contrario, estudiaremos si ponemos una denuncia", subraya la misma fuente.

Investigan lo ocurrido

Desde el Gobierno aragonés señalan que están investigando lo ocurrido, si bien presuponen que si no había ambulancia disponible en el hospital Obispo Polanco de Teruel es porque el vehículo sanitario "estaría haciendo otro servicio". Añaden, también como hipótesis, que quizá no se tratara de una urgencia vital, pues en este caso "se hubiera movilizado un helicóptero para trasladar al paciente".

Las mismas fuentes oficiales de la DGA indican que en estas fechas de verano "hay más urgencias y un mayor número de servicios movilizados en distintos puntos de la Comunidad".

Desde el Sindicato Cooperación Sindical, que agrupa a conductores y técnicos de ambulancia, afirman que el vehículo sanitario de traslado a Zaragoza estaba ocupado realizando otro servicio cuando el herido por el toro embolado en Castralvo llegó a Urgencias del hospital Obispo Polanco.

"En Teruel y en los pueblos estamos desatendidos. Si ponemos una denuncia, será con el objetivo de que la situación mejore", asegura el hermano del lesionado.