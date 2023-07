Juan Carlos Navarro: "La gente piensa que mi interés por los cementerios no es muy normal"

¿Por qué le interesa el patrimonio funerario de la provincia de Teruel hasta el punto de iniciar su catalogación?

El patrimonio funerario es como si no existiera, no se recoge en ninguna figura legal y, además, se relaciona con la suciedad y la enfermedad. No se le da ningún valor.

¿Y usted por qué se lo da?

No es un patrimonio monumental, pero en una provincia como Teruel donde se ha perdido la historia reciente por la destrucción de archivos, las lápidas informan sobre la historia, la evolución de los estilos artísticos y, a través de las fotografías, sobre el aspecto o la ropa de la población. Las lápidas son los únicos documentos que recogen los afectos de la gente. Salvo personajes poderosos, donde simbolizan el estatus e informan de los méritos, la gente normal las dedica a sus seres queridos y plasma sus sentimientos.

¿El abandono de este patrimonio puede deberse a su vinculación con la muerte?

Creo que no, porque en otros países los cementerios están en el centro de la ciudad y a la gente no le importa sentarse encima de una tumba a comerse un sandwich.

¿Por qué aquí se ven con recelo?

Los cementerios nacen en España como consecuencia de las epidemias de cólera, cuando se legisla para sacar los enterramientos fuera de las ciudades para evitar las infecciones. Creo que va por ahí el recelo.

¿Teme que le reprochen un interés morboso por su afición por los cementerios?

Si vas a un cementerio y no es para tomar medidas para hacer una lápida o para visitar a un familiar fallecido, es que eres un morboso. Si, me lo han reprochado. Me miran como pensando que mi interés no es muy normal.

¿Le comprenden mejor tras las conferencias que imparte por los pueblos para divulgar el patrimonio fúnebre?

La actitud de la gente es muy distinta cuando nos recibe y cuando sale. Se van diciendo que irán al cementerio a ver cosas que ni siquiera conocían. Eliminamos la prevención inicial y así aprecian el interés real de este patrimonio.

¿Cómo están conservados los camposantos?

Mal. Los que se han transformado menos, están mejor conservados. Hay ayuntamientos que, al hacer nichos, tapan las lápidas antiguas que están en las paredes o las llevan al vertedero. En otros lugares, las han rescatado y las han recolocado expuestas en las paredes.

¿El descuido es porque los vecinos prefieren mirar a otro lado desvinculado de la muerte?

Es porque no se considera patrimonio. Hablamos de cementerios muy humildes. A veces las tumba se señalizaba solo con una cruz de madera. Los jornaleros solo se podían permitir una lápida a costa de pasar hambre.

¿En qué comarcas queda más por hacer en cuanto al inventario funerario?

En el Matarraña y en las zonas mas alejadas de Teruel porque el proyecto ha partido de la capital.

¿Cuántas piezas han catalogado?

Hemos catalogado 232 cementerios en la provincia, con 320 lapidas de cerámica de Teruel, de Muel y de Valencia.

Dígame algún epitafio que le haya impactado.

En una lápida de Luco de Jiloca encontré una dedicatoria de un chico de 20 años con una poesía desoladora.

Le va a quedar un catalogo muy triste.

Melancólico, porque es un patrimonio que siempre nos habla de pérdida y de religión.

A pesar de esta tristeza, usted defiende que puede ser atractivo para el visitante.

No a pesar de esa melancolía sino gracias a ella, porque hay pocas obras humanas que puedan transmitirla. En los epitafios los padres o los esposos hablan de alguien a quien querían. A veces lo hacen de forma inocente, pero otras con crudeza. El sentimentalismo es un valor de este patrimonio. Muchas lapidas tienen un epitafio dictado por el difunto, que se dirige al lector en primera persona.