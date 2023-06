Últimas noticias del derrumbamiento de un edificio en Teruel, en directo

El derrumbe de un edificio de cinco plantas en Teruel es, sin duda, el suceso del d铆a en Arag贸n. El hecho de no tener que lamentar v铆ctimas se debe a un r谩pido desalojo; adem谩s, las denuncias hechas por los vecinos tras las graves filtraciones detectadas, que se agravaron con las 煤ltimas lluvias torrenciales en la capital turolense, hicieron posible prever el suceso con la suficiente antelaci贸n. No obstante, este martes tambi茅n surgen voces de alarma para despertar la conciencia de lo que podr铆a haber ocurrido de no mediar esas denuncias. Se teme, adem谩s, por el peligro que puedan presentar otros edificios en la zona. De hecho, se han evacuado otros seis edificios por pura precauci贸n.

Sobre las 14.00 ha llegado a la zona la Unidad Canina de Bomberos de la Diputaci贸n Provincial de Zaragoza (DPZ) para corroborar que no hay ning煤n cuerpo atrapado en el interior del inmueble que se ha venido abajo.