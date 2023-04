Lambán: "No vamos a imponer la unión de estaciones en contra de la voluntad del Pirineo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, descarta llevar a cabo el proyecto de la unión de estaciones de esquí en el Pirineo "en contra de la voluntad del territorio", según ha declarado este sábado durante una visita a Alcañiz para conocer las obras de consolidación del cerro de Pui Pinos.

Lambán ha señalado que Aragón hizo un acto de "inmensa generosidad" con el Pirineo al destinar todos los fondos que recibirá de la Unión Europea para el turismo al proyecto de Canal Roya, que, a su juicio, "no causa ningún desastre ecológico ni ambiental". Sin embargo, visto que el territorio destinatario "no lo tiene claro", el Gobierno aragonés no piensa "imponer" la ejecución de esta actuación.

El presidente ha reclamado que el Pirineo "clarifique" su postura respecto a la unión de las estaciones de Astún, Formigal-Panticosa y Candanchú, con un presupuesto de más de 60 millones de euros. Ha recordado que hay comarcas en las provincias de Teruel y Zaragoza con "la mitad" de la renta 'per capita' que el Pirineo oscense y el Gobierno aragonés debe actuar pensando en "el conjunto de la Comunidad".

Javier Lambán ha recordado a la Diputación Provincial de Huesca, presidida por el también socialista Miguel Gracia, que tiene ante sí una "importante responsabilidad" al tener que decidir si sigue adelante o no con el proyecto de Canal Roya, pero ha descartado de plano "presionar" a la institución respecto a la postura que debe adoptar.

Lambán ha restado importancia a las críticas de sus socios de gobierno los consejeros José Luis Soro y Maru Díaz porque, aunque son "personas inteligentes, a algunas soluciones llegan con 12 años de retraso". Ha augurado que, en "tres lustros" cambiarán de postura para "abanderar la unión de estaciones"