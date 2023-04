“No todo el mundo tiene la suerte de tener un amigo que merezca un riñón”

Servando Casas, nacido en El Pobo hace 68 años pero residente en Cataluña –a donde su familia emigró cuando él era un niño–, es el protagonista de una historia de generosidad y afecto. En julio de 2012 donó uno de sus riñones a su amigo de la infancia, Tomás Cabello, proporcionándole el bienestar, y quizá la vida, que la enfermedad le negaba. Casi once años después, no se arrepiente ni por un instante de aquel gesto y tiene la dicha de celebrar cada año con quien fuera su compañero de pupitre una entrañable fiesta en la que, junto a sus respectivas esposas, repasan los temores vividos en contraste con la felicidad que ahora les invade.

"Soy un tío con suerte. No todo el mundo puede presumir de tener un amigo que merezca un riñón", dice Servando quitándose importancia. "Eso sí –añade con ironía–, espero no tener más mejores amigos, porque me quedaría sin ninguno". Cree que más difícil resulta recibir un órgano de alguien a quien aprecias, pues el riesgo de que a este le ocurra algo malo angustia al receptor.

Servando y Tomás, en su primer encuentro en los pasillos del hospital Clínic de Barcelona tras la operación. La foto fue tomada por la esposa de Servando. Heraldo

Servando y Tomás se conocieron a los 11 años en un colegio de Cambrils (Tarragona), donde ambos estaban internos. Enseguida se hicieron inseparables y lograron una complicidad que aún les dura. De adultos, la vida los separó. Fueron los años en los que ambos se casaron y formaron sus respectivas familias. Al haber estudiado los dos Magisterio, volvieron a encontrarse en una escuela de Sant Boi de Llobregat, donde Tomás, como director del centro, fichó a Servando de profesor.

Así lo relata Casas, quien recuerda que no hizo falta que Tomás le confesara que su salud no iba bien, pues él mismo detectó en la mirada de su amigo que algo le preocupaba. "Cuando por fin me lo contó, le dije que si el problema era que necesitaba un riñón, yo le daba uno", explica. Fue un momento –afirma Servando– de gran emoción. "Somos de secano y ninguno de los dos soltó una lágrima –relata con humor–, pero sí nos dio un vuelco el corazón".

"Está en nuestra mano"

Entraron los dos al quirófano el 17 de julio de 2012 y allí permanecieron ocho horas. La operación salió bien y ambos están en la actualidad perfectos de salud. Tomás sigue en Sant Boi y Servando vive en Mediona (Barcelona), donde fue alcalde 16 años. "Yo he adelgazado unos 200 gramos", afirma Casas retomando el tono socarrón.

Servando, hermano del exdirector general de Transportes del Gobierno aragonés Simón Casas y del gerente de la bodega turolense Lagar d`Amprius, Pedro José Casas, siente que ahora es casi la madre de Tomás y el abuelo de sus nietos. Aquel episodio lo convirtió de por vida en un activista en favor de las donaciones de órganos. "Está en nuestra mano dar calidad de vida a otra persona", defiende. Solo siente agradecimiento hacia sus padres, que le enseñaron, entre otras muchas cosas, el valor de la amistad.

Tomás Cabello, por su parte, explica que piensa en Servando a diario, sobre todo en aquellos momentos en que le embarga "la alegría de vivir". Con una forma de ser que le permite sacar lo mejor de la vida hasta en los momentos más adversos, cuenta desde Sant Boi que no quiso dedicar a la enfermedad "más que el tiempo imprescindible para recuperar la salud". Confiesa que solo tuvo claro que aceptaría el riñón de su amigo cuando logró estar plenamente convencido de que él habría hecho lo mismo por Servando.