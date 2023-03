Jesús Martínez Burgui: "Habrá que tomar una decisión; la despoblación crece si no hay médicos"

¿Y hay facultativos para todo?Posiblemente no los haya. Cómo solucionarlo es obligación de quienes trabajan en Recursos Humanos del Salud. Pueden preguntar. Hay gente con ideas y debe alcanzarse un consenso.

¿Eso sería posible?Si existen esos medios y son necesarios ¿por qué no? Las posibilidades de desarrollo profesional de los médicos tienen que ser las mismas en todo Aragón.

¿Le hubiera gustado que los futuros hospitales de Teruel y Alcañiz incorporasen nuevas prestaciones? Salvo Radioterapia en el de Teruel, los servicios serán los mismos.Creo que no podemos tener un médico en la puerta de casa todo el mundo. A mi juicio, ambos hospitales tienen un desarrollo correcto. Para según qué especialidades con pocos pacientes, tenemos los hospitales de Zaragoza. No hay que hacer un gasto sanitario excesivo, sino mejorar los servicios que tenemos.

¿A qué atribuye que los médicos sean reticentes a trabajar en pequeñas localidades?Hablamos de gente joven con una vida muy activa cuyas circunstancias son muy distintas a las que teníamos hace 30 años. Hay que añadir que en los pueblos las comunicaciones no son excesivamente buenas y a veces las exigencias son muy altas. Los sindicatos y la DGA deberán negociar para conseguir que los médicos tengan interés en venir a estos sitios.

¿Alguna receta para conseguirlo?

Se han planteado muchas cosas, pero del acuerdo que se firmó con el Gobierno aragonés hace más de cinco años no se ha cumplido apenas nada: no hay incentivos económicos ni promoción. No voy a mentir, hemos logrado que el hospital de Teruel, poco a poco, mejore, pero falta mucho por hacer. Y habrá que tomar una decisión, porque allí donde hay despoblación, sin médico va a más.