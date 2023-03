Miguel Ángel Tobías: "La humanidad no debería olvidar el sentido de la trascendencia"

Este miércoles habla en Teruel sobre ‘El camino interior’ en una conferencia organizada por la Caja Rural. ¿Cuál es ese camino?

A 600 chavales les diré que su origen no debe condicionar su destino. Luego, daré una conferencia para adultos vinculada a la serie de 16 entrevistas ‘El camino interior’, que estrenaré en breve en Televisión Española (TVE). La rodé en el Camino de Santiago para ayudarnos a todos tras la covid-19, que ha dejado miedo e incertidumbre y una pandemia de salud mental. Quiero generar un poco de optimismo e ilusión. Decirle a la gente que no debemos tener miedo a pedir ayuda cuando la necesitamos. El mundo está lleno de personas que nos quieren ayudar.

¿Quiere transmitir un mensaje espiritual?

Sí, pero no en un sentido religioso. Estoy convencido de que uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad es dejar de lado el sentido de la trascendencia. Los protagonistas con los que he recorrido el Camino de Santiago son gente que ha tenido vivencias muy duras en su vida, como yo, que he estado a punto de morir dos veces. Quienes hemos estado en situaciones límite hemos repensado nuestra vida y le hemos buscado sentido.

¿Le preocupa que le tomen por una especie de gurú?

(Se ríe). En absoluto. Los protagonistas de la serie son gente con una carrera profesional muy seria. Me acompañan médicos, psicólogos, ingenieros, aventureros… Planteo que el espectador vea lo que sucede cuando dos amigos se juntan para caminar. Si alguien me toma por un gurú, le recomiendo que vaya a un psicólogo. Yo hablo de trascendencia en un sentido abierto. No practico ninguna religión. Pero somos algo más que piel y huesos. Hay una dimensión espiritual en el ser humano.

¿Cómo influye esa dimensión?

Está demostrado científicamente que, quien no la tiene, y no hablo de religión, tiene más posibilidades de sufrir trastornos psicológicos. Es así, según psicólogos y psiquiatras.

Usted estuvo al borde de la muerte en una expedición en Los Andes y afirma que una presencia le salvó. ¿Quién o qué le salvo?

Si lo supiera se habría desvelado el misterio. No lo sé. Pero tengo claro que solo no hubiera sobrevivido. Que el lector decida si fue la suerte o un milagro lo que me salvó. Pedí ayuda y se me concedió.

¿Alguien o algo respondió a su llamada?

Eso forma parte del misterio. Pedí ayuda a Dios y, en España, se puede pensar que estoy hablando del Dios cristiano, pero yo hablo de una representación de algo superior, por encima de lo que nosotros controlamos. Ante una inminencia de la muerte, pedí ayuda y se me concedió, y gracias a ella salí vivo de los Andes.

¿Ha tenido otras experiencias paranormales?

No llamo paranormal a esta experiencia. Prefiero llamarla mística, porque lo de paranormal suena a esoterismo y no tiene nada que ver. Yo soy como santo Tomás: ver para creer. Por mi experiencia y la de otras personas que han estado al borde de la muerte, sé que no vuelves a ser el mismo. Todos deberíamos tener una permanente conciencia de la muerte. No para vivir con miedo sino para disfrutar más de los regalos que nos hace la vida.

Usted inventó el exitoso programa de televisión Españoles por el Mundo. ¿Qué pretendió al crearlo?

El mensaje que quiero trasladar con el programa es que todos los seres humanos tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. El mundo está lleno de gente maravillosa dispuesta a ayudar a los demás independientemente de su cultura, credo o ideología. Tengo muy claro que la raza humana llegará a su máximo desarrollo el día que comprenda que solo hay una raza, la humanidad, y un país, la Tierra. También quise hacer un homenaje a todos los seres humanos que han tenido que emigrar, porque en realidad todos somos emigrantes.

¿Cómo lleva el éxito del formato?

Todos los países han hecho su copia. Si fuera un formato registrable, ya sería multimillonario (se ríe). Por otro lado, me ha abierto las puertas del mundo. No hay país donde no me reciban y feliciten por este formato.

Usted fue durante un año presentador de las galas de TVE que producía José Luis Moreno. ¿Qué opina de los problemas legales de su antiguo jefe?

Presenté un año las galas de los sábados por la noche y los especiales de Noche Vieja en TVE, que eran programas que tenían 33% de audiencia compitiendo con Antena 3 y Tele 5. Mi contacto fue exclusivamente profesional. Yo creo que deberíamos preservar la presunción de inocencia. Hablar de la situación legal de alguien que no ha sido juzgado es una frivolidad.

Y, además de documentalista y presentador, es usted director de cine.

Sí, mañana estreno en el Festival de Málaga ‘Honeymoon’, mi última película, protagonizada por Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, con dos goyas cada uno. Haber sido seleccionado aporta un sello de calidad al proyecto.