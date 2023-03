El cohete espacial testado en Teruel llega a la base de lanzamiento

🪹 Nuestra oficina central de Elche dice adiós a la primera unidad de vuelo de MIURA 1.

👋Hola, base de lanzamiento en Huelva.



🪹 Our headquarters in Elche says goodbye to the first MIURA 1 flight unit.

👋Hello, launch pad in Huelva. pic.twitter.com/6iWUerQHpd